Tale e Quale Show, c’è già il nome del vincitore: lo spoiler dopo le registrazioni

C’è già il nome del vincitore di Tale e Quale Show. Già durante le registrazioni del Torneo dei Campioni hanno iniziato a circolare diverse anticipazioni, poi è finita l’intera classifica sul web, scatenando le polemiche.

Il 18 novembre alle ore 21:25 andrà in onda su Rai 1 la puntata più importante di Tale e Quale Show 2022. Nel corso del Torneo dei Campioni verrà infatti scelto chi salirà sul podio fra i sei vincitori di ciascuna delle puntate andate in onda: Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò.

A loro si aggiungeranno anche i primi sei classificati della scorsa edizione: I Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. In particolare, Dennis Fantina sarà presente in qualità di sostituto di Ciro Priello, che ha alcuni impegni professionali a teatro che non ha potuto rimandare.

Chi ha vinto il Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show?

I giurati del Torneo dei campioni saranno, come al solito, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Il quarto giurato sarà una vera e propria sorpresa. Non sarà infatti una sola persona, ma la coppia composta da due vecchie conoscenze del programma: Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Saranno dunque i voti dei quattro giurati a comporre come di consueto la classifica: indicheranno inoltre il loro preferito fra i concorrenti. Le anticipazioni sul Torneo dei campioni di Tvblog segnalano anche la presenza in studio di Alba Parietti. La motivazione ufficiale è la promozione del suo nuovo show in partenza, Non sono una signora.

Il nome del vincitore di Tale e Quale Show e la classifica

La puntata del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show è stata registrata nella giornata del 17 settembre. Sembra proprio che sia stato l’ex vincitore di Amici a conquistare la giuria della trasmissione di Carlo Conti grazie alla sua interpretazione di Marco Masini. Seconda classificata Valentina Persia, che ha vestito i panni di Gabriella Ferri.

Al terzo posto si sarebbero classificati sia Andrea Dianetti, che ha incantato nel difficile compito di impersonare i Maneksin, ma anche Gilles Rocca travestita da Franco Califano. Gli ex gieffini Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli hanno guadagnato il quinto e sesto posto, mentre in coda ci sarebbe Stefania Orlando e la sua Caterina Caselli.

Ecco le immagini diffuse da Valeria Marini su Instagram riguardo la festa di chiusura di Tale e Quale Show 2022: