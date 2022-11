Tale e Quale Show, due protagonisti pronti per Sanremo: c’è la conferma

Due protagonisti di Tale e Quale Show sono pronti per salire sul palco di Sanremo 2023. La conferma arriva da parte di uno dei due interessati, che ha spiegato di avere un progetto molto interessante che è già pronto.

Tutto è iniziato durante la quarta edizione di Amici. Non solo uscì vincitore dal programma, ma portò anche a casa il prestigioso premio della critica. A Tale e Quale Show 2022 ha ripetuto quasi lo stesso percorso. I 414 punti accumulati gli hanno permesso di salire fin sopra al primo gradino del podio della trasmissione di Carlo Conti.

Sono state indimenticabili le esibizioni di Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini e Loredana Bertè. Anche la dedica dell’ex di Amici a sua mamma, che è malata di Alzeheimer, ha commosso il pubblico di Rai 1. Bisogna dire che questi non sono gli unici trofei del cantante: ha vinto anche il Premio Lucio Battisti ed il Festival Internazionale della Musica.

Da Tale e Quale Show a Sanremo: chi sono i protagonisti

Antonino non ha mai avuto problemi ad emozionare il pubblico. Con le etichette discografiche, però, ha fatto capire che ci sono state diverse incomprensioni. Il cantante si è dichiarato gay ormai molto tempo fa. Ha notato che, nel proporre le canzoni, gli vengono imposti comunque alcuni stereotipi: “Non essere fisicato, non avere un orientamento sessuale accettato e metterci la faccia, crea disturbo“.

Il vincitore di Tale e Quale Show sembra non essersi fatto troppo influenzare da elementi esterni, ed ha continuato il suo percorso di crescita. Parlando con il settimanale SuperGuidaTv ha rivelato di avere in serbo un progetto veramente interessante per Sanremo 2023: “Quando ti presenti all’Ariston, devi presentare anche il progetto che hai“.

Cosa succederà se il cantante non sarà in gara fra i Big

In realtà non si tratterebbe solo Antonino: sarebbero ben due i protagonisti di Tale e Quale Show che si sarebbero proposti per Sanremo 2023. Spadaccino ha infatti parlato addirittura di un intero “progetto discografico” che contiene anche un brano scritto dall’ex giudice della trasmissione di Carlo Conti, cioè Cristiano Malgioglio.

Antonino ha spiegato che sono 18 anni che sogna di poter salire sul palco dell’Ariston. Per lui Sanremo non è una gara canora come le altre, ma bensì una consacrazione ed un punto di arrivo. L’ex vincitore di Amici ha spiegato che, se non dovesse essere selezionato fra i Big in gara, pochi giorni dopo presenterà un brano del progetto discografico.

Ecco un’intervista rilasciata da Antonino a margine di una puntata di Tale e Quale Show: