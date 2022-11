“Sono spaventato”, clamorosa confessione di Flavio Insinna: cos’è successo. Il presentatore non sta attraversando un momento facile

In una recente intervista al settimanale Oggi, Il conduttore de “L’Eredità” ha deciso di confessare le sue paure del presente. Le tante problematiche del nostro Paese sono uno spettro da affrontare.

Il periodo è piuttosto complesso, per l’Italia e per il mondo intero. Tra la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l’emergenza Covid, i temi da affrontare sono molteplici e tutti piuttosto complessi. Proprio di questi aspetti ha voluto parlare anche Flavio Insinna, in una recente intervista al settimanale Oggi.

Il conduttore de “L’Eredità” è apparso piuttosto preoccupato, anche considerando l’emergenza immigrazione e la crisi economica.

“Quelli come me, che sono stati fortunati nella vita, sono tenuti a dare il loro contributo per un mondo che sia, non dico migliore, ma meno peggio”.

Insinna poi aggiunge: “Non voglio vivere in un Paese che se ne frega. Questo Paese in cui le persone diventano sempre più povere mi spaventa. Ma quello spavento dobbiamo ribaltarlo, farlo diventare forza di fare meglio”.

Flavio Insinna, le paure per la guerra e la crisi economica: le sue parole sono molto toccanti

Parlando invece dei migranti, l’allievo dell’accademia di Gigi Proietti specifica: “Tutti noi vogliamo un’altra possibilità nella vita ed è vergognoso che non sia concessa a tutti. Negli ultimi anni non è stata costruita una rete, un vero modello di inclusione“.

La guerra in Ucraina non può non essere al centro di tutte le attenzioni dell’attualità. Insinna ha avuto modo di conoscere quel Paese, avendo svolto il ruolo di commentatore dell’Eurovision nel 2017 a Kiev.

“Pensare che là dove c’era la musica, la festa, la gente con le bandiere di tutti i paesi d’Europa, oggi ci si ammazza è una follia”.

Tra l’altro il volto noto di Rai1 è noto per essere un volontario di Emergency, oltre che particolarmente attento nella sua vita alle vicende nel sociale.

“La pace è che nessuno spara a nessuno, nessuno ammazza bambini, nessuno costringe le famiglie a scappare”. Il suo augurio è quello di tutti noi.