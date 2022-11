Patrizia Rossetti, adesso è tutto deciso: il Grande Fratello deve arrendersi

Sono giornate concitate al Grande Fratello VIP dove al centro delle vicissitudini c’è anche Patrizia Rossetti: adesso è deciso

Da una settimana a questa parte, al GF Vip si è scatenato il panico: diversi concorrenti sono risultati positivi al Covid e Alfonso Signorini ha visto la casa svuotarsi man mano sotto ai suoi occhi. Quale sarà lo scenario da adesso?

Soltanto una settimana fa, il comunicato del Grande Fratello VIP recitava così: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”. D’improvviso, infatti, la vippona aveva lasciato le mura di Cinecittà per dedicarsi a cure mediche che, fino a prima del comunicato, non erano state meglio specificate.

Dopo i primi quattro colpiti ed affondati, sono risultati positivi altri personaggi della casa più spiata d’Italia a tal punto da dover costringere la produzione ad annullare qualsiasi televoto. Durante la puntata di lunedì, tuttavia, è andata ugualmente in porto la nomination con il pubblico chiamato a scegliere il preferito tra 7.

Patrizia Rossetti è la preferita e sarà immune: tutti i risultati

Durante la puntata di lunedì 14 sono andati in nomination Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Luca Onestini, Sarah Altobello, Attilio Romita e Charlie Gnocchi, nonostante alcuni di loro non fossero fisicamente presenti, ma in collegamento web. Al pubblico da casa è stato chiesto di votare per il loro preferito di modo che potesse essere immune alle prossime nomination, in attesa che tornino quelle eliminatorie, non appena il Covid sarà sconfitto.

A raccogliere la maggior parte delle preferenze con il 33,76% dei voti su 927 votanti sul sito grandefratello.forumfree.it è Patrizia Rossetti che sembrerebbe essere proprio quella più prossima all’immunità. A seguire c’è Edoardo Tavassi al 26,21%, in maniera nettamente più distaccata c’è Luca Salatino al 13,59% succeduto da Luca Onestini al 12,51%. Con una percentuale ancora minore ci sono Sarah Altobello al 5,72% con Attilio Romita appena più in basso con 5,50% e chiude la classifica Charlie Gnocchi con il 2,70%.