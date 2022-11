Non consumate queste uova: allerta del Ministero della Salute

Nuova allerta del Ministero della Salute. Infatti l’organo che controlla i prodotti messi sul mercato ha deciso di ritirare queste uova.

Spunta una nuova allerta alimentare da parte del Ministero della Salute. In queste ore è spuntato l’annuncio del ritiro di un determinato tipo di uova dal mercato: tutti i dettagli del comunicato pubblicato.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano. Andiamo quindi a vedere l’ultimo prodotto ritirato dal mercato.

Allerta ministero, ritirato un lotto di uova: l’avviso

In queste ore quindi il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di uova fresche categoria A – Grandi L del marchio Pazzaglia. Il ritiro è arrivato a causa di un rischio microbiologico. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti si tratta del lotti di produzione numero 431001 e 441001.

Il motivo del richiamo sarebbe la positività per Salmonella Enteriditis a seguito di campionamento ufficiale feci di galline ovaiole. Eseguito da ASUR Area Vasta 2 in data 27/10/2022 cod. all. 036AN089. Rapporto di prova n. 85652 del 05/11/2022. Inoltre sul comunicato ministeriale si legge: “Si raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi“. Il conusmatore dovrà quindi tenere il prodotto a disposizione dell’azienda Pazzaglia.