Netflix, torna a grande richiesta la serie più amata dagli italiani: c’è ufficialmente la data

C’è finalmente una data per l’attesissima serie originale della piattaforma di Instagram in collaborazione con un personaggio italiano che si è scoperto essere amatissimo proprio a seguito degli episodi caricati in streaming.

“Annamo a pija’ er gelato?”, sicuramente, ma prima c’è la grande notizia: Zerocalcare torna su Netflix. Strappare lungo i bordi -questo il nome del primo progetto della serie del fumettista romano- è stato di un successo trasbordante ed era impossibile non pensare ad un seguito per la piattaforma di streaming. A seguito del grande successo, che ha visto la serie prima in Italia per mesi interi, si sono susseguite richieste da parte degli spettatori e per Netflix, nonché per il fumettista stesso è diventato quasi un obbligo.

Zerocalcare non lascia nulla al caso e prima di poter mettere qualcosa di nuovo in piattaforma, ha avuto bisogno di prendersi i suoi tempi e progettare una serie che fosse altrettanto straordinariamente bella. Il primo progetto è un viaggio introspettivo struggente che ha avviato una grande riflessione nell’animo di tutti coloro che hanno guardato la serie appassionatamente.

Questo mondo non mi renderà cattivo: una nuova serie targata Zerocalcare

1/ Con la cura per gli anniversari tipica delle vestali al crepuscolo, qui gli aggiornamenti ufficiali sulla nuova serie Netflix a un anno esatto da strapparelungoibordi #questomondononmirenderacattivo pic.twitter.com/vuxiAFEObZ — zerocalcare (@zerocalcare) November 17, 2022

In pieno stile Zerocalcare, il fumettista romano ha annunciato un nuovo progetto che prenderà vita su Netflix, senza però svelarne la data. Tuttavia, proprio dalla piattaforma di streaming sembrerebbe che l’uscita sia prevista per il 2023: nessuna speranza per gli ultimi 40 giorni di questo 2022. Innanzitutto, Zerocalcare ci tiene a specificare che quello che uscirà non sarà una seconda stagione, si tratta di un nuovo progetto e poi in merito alla lavorazione dice che dietro la serie ci lavorano circa 200 persone e le ringrazia una ad una: questa non è la serie di Zerocalcare, ma di tutti loro.

Dopo la rivelazione in vignetta, non c’è altro che grande attesa per il ritorno in scena del fumettista romano che, si spera, potrà ripetere il gran successo.