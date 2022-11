Maddalena Corvaglia, tutto pronto per il ritorno in tv: appuntamento da non perdere. Finalmente una buona notizia per i fan dell’ex Velina

Negli ultimi mesi ha fatto discutere per la clamorosa rottura, mai spiegata da nessuno, con Elisabetta Canalis dopo quasi vent’anni di amicizia strettissima. E per la presunta storia con Paolo Berlusconi, che ha fatto vendere bene le riviste di gossip. Ma ora finalmente Maddalena Corvaglia è pronta per tornare in tv.

Non c’è ancora una data precisa, ma sicuramente un progetto. A svelarlo è il settimanale ‘Oggi’ che lancia lo scoop: Italia 1 finora in questa stagione ha fatto grandissima fatica negli ascolti anche perché non ha proposto praticamente nulla di nuovo. Ecco perché sta ragionando su un cambio di palinsesti per il 2023.

E così arriverà anche il nuovo programma con l’ex Velina affiancata da un altro volto noto. Con lei ci sarà infatti anche Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, il comico che era di casa a Colorado e qualche mese fa era ospite fisso in Big Show con Enrico Papi.

Il progetto è quello di un adventure game in cinque puntate. Come scrive la rivista, “la strana coppia sarà alle prese con una surreale vacanza fuori stagione in Sicilia e si cimenterà in una serie di prove con tanto di montepremi finale”.

Maddalena Corvaglia, tutto pronto per il ritorno in tv: si è dedicata alla figlia

Di recente Maddalena Corvaglia è tornata in tv, ma su Rai 2, con un programma speciale. Era uno dei testimonial di Nudi per la vita, il docu-reality nato per invitare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Con lei tra le altre anche Elisabetta Gregoraci, Alessandra Mussolini, Corinne Clery, Valeria Graci e Brenda Lodigiani.

Un modo per non perdere contatto con il suo mondo anche perché negli ultimi anni le possibilità non sono state molte. Dopo Paperissima Sprint su Canale 5 dal 2016 al 2018 era tornata con NCC – Navigazione con conduttore su Italia 1 nel 2020 e con MotorTrend Mag su Motor Trend tv lo scosso anno.

E così ha fatto più parlare per la sua vita privata anche se lei cerca di preservarla in tutti i modi. Dopo la separazione da Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi che è anche padre della sua unica figlia, Jamie Carlyn, quasi sei anni fa è calato il buio e lei si è dedicata soprattutto alla bimba.

Tra luglio e agosto dello scorso anno lei e Paolo Berlusconi sono stati sorpresi più volte insieme, sia a Portofino che a bordo di uno yacht al largo delle coste della Sardegna. Una prima volta l’imprenditore milanese era passato con la sua auto a prenderla e poi secondo ‘Oggi’ erano andati a rilassarsi in campagna. Una seconda volta, sempre di venerdì, erano usciti a cena insieme. Solo amicizia, ma molti ci hanno ricamato sopra.