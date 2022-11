Harry-Meghan, retroscena assurdo: è successo poco prima del matrimonio

Spunta un assurdo retroscena riguardante il matrimonio tra Harry e Meghan Markle. Infatti è successo poco prima delle nozze: i dettagli.

Un nuovo ciclone rischia di abbattersi su Harry e Meghan Markle. Infatti in queste ore è spuntato fuori un clamoroso retroscena riguardante il matrimonio avvenuto tra i due: è accaduto poco prima.

Da oramai più di un anno è iniziata la vita americana di Meghan Markle che insieme ad Harry ha detto ufficialmente addio alla Royal Family. Infatti i due si sono trasferiti in California ed è lì che vive lontana dai riflettori con i figli Lilibet e Archie. Nonostante il grande desiderio di preservare la loro privacy, i duchi di Sussex sono tornati a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Su Spotify proprio Meghan ha lanciato il suo podcast Archetypes. Al suo interno ogni settimana la moglie di Harry racconta alcuni dettagli inediti della sua quotidianità. Nel corso dell’ultimo episodio la duchessa ha voluto quindi raccontare la mentore che l’ha aiutata a portare avanti le sue battaglie sociali durante il periodo passato a corte, una sorta di mental coach che le ha consigliato di non mollare l’attivismo dopo il matrimonio.

Harry-Meghan, chi è la mentore della Markle: le ha permesso di portare avanti le battaglie sociali

Dal suo ingresso all’interno della Royal Family, Meghan si è sempre definita un’attivista femminista, lasciando intendere che anche dopo le nozze con Harry avrebbe lottato duramente contro ogni tipo di disparità di genere. Ovviamente anche durante la permanenza a corte non ha deluso le aspettative dei fan e ha sostenuto attività che favorivano l’empowerment femminile. Così nel corso della puntata The Audacity of the Activist di Archetypes ha rivelato che non si è trattata di una sua idea al 100%.

Infatti la sua grande c’è sempre stata una donna dello spettacolo molto influente, diventata ormai la sua mentore. Nonostante la duchessa non abbia svelato la sua identità, è riuscita comunque a scatenare la curiosità del pubblico. Infatti per alcuni si tratta di Oprah Winfrey, mentre per altri è addirittura Michelle Obama. Così forte della sua mental coach, Meghan ha concluso il podcast affermando: “Ho continuato a lavorare per loro perché è importante, ma anche perché ho avuto lei ad incoraggiarmi“.