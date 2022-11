“Ho rischiato il carcere”, Maurizio Costanzo sorprende il suo pubblico: il motivo è assurdo

Nessuno immaginerebbe mai Maurizio Costanzo dietro le sbarre, eppure anni fa ha rischiato grosso: il racconto

Il noto giornalista e produttore non farebbe del male ad una mosca, eppure in passato deve aver fatto qualcosa per aver rischiato di finire in manette. A raccontarlo è il diretto interessato lasciando tutti senza parole.

Ognuno di noi custodisce errori di gioventù che abbiamo, più o meno, pagato caro. Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista all’ultimo numero del settimanale Nuovo in cui ha parlato un po’ di sé raccontando aneddoti inediti e della sua carriera in TV. Tra le colonne della rivista attualmente in edicola, l’esperto giornalista ha raccontato della volta in cui ha rischiato di finire in manette per un motivo assurdo: aveva una storia clandestina con una donna sposata, di cui il marito ha scoperto tutto e denunciati per adulterio.

La polizia li beccò insieme, ma non in atteggiamenti intimi: “Eravamo insieme a casa mia e fummo sorpresi dalla polizia che cercava le prove della nostra ‘colpa’. Ce la cavammo perchè fortunatamente, al momento dell’irruzione, eravamo vestiti e il letto non era caldo. Hanno frugato anche tra le lenzuola”. Tanti anni fa, l’adulterio era considerato reato e l’invadenza in casa propria per trovare prove dell’adulterio non era così assurdo come si può pensare oggi.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, hanno mai pensato alla separazione?

Al settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo non ha potuto fare a meno di parlare di sua moglie Maria De Filippi, una delle coppie che più ha sorpreso il mondo dello spettacolo italiano, ma che quotidianamente vive l’una per l’altra: “L’idea di separarmi da mia moglie non mi ha mai sfiorato nemmeno alla lontana. Per me lei è vita”. Nonostante le tante coppie che decidono di separarsi nel corso della loro carriera, i due sono la dimostrazione che l’amore vero può andare avanti ad ogni costo.

Maurizio è il suo fan numero uno e sul suo programma preferito non ha dubbi, è C’è Posta Per Te: “È il suo migliore show. Un talk molto ben fatto”.