WhatsApp, l’attesa è finita: arriva una novità entusiasmante

Ancora una volta WhatsApp è pronta a far parlare di sé, con un’entusiasmante novità per tutti gli utenti: la attendevano da tempo.

Sono sempre tante le novità su WhatsApp, con l’applicazione che ancora una volta ha deciso di accontentare l’utenza. In queste ore è stato confermato l’arrivo di una nuova funzione per tutti gli smartphone: i dettagli.

Nonostante le varie competitors presenti sul mercato, WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata sul mercato, con oltre 2 miliardi di utenti. Tutto ciò è possibile anche grazie alla compatibilità con tutti i dispositivi esistenti, tablet e PC compresi. Nelle ultime ore però a far discutere è un’altra interessante novità a coloro che hanno la beta su Android. Infatti l’applicazione è pronta ad inserire la modalità multi-dispositivo, arrivando fino a quattro dispositivi. Inoltre questi non devono essere per forza dei PC, ma anche altri smartphone o tablet. L’importante è che si abbia l’app WhatsApp installata.

Questo significa che in fase di accesso e inizializzazione del proprio account sarà possibile collegare il dispositivo ad un altro sul quale l’accesso all’account è stato già effettuato. Anche con questo aggiornamento l’associazione avverrà tramite QR Code. L’associazione tra dispositivi allo stesso account può avvenire in maniera indipendente, proprio come avviene per il multi-dispositivo su PC. Una volta effettuato il collegamento tutte le chat e i contenuti del proprio account WhatsApp verranno automaticamente sincronizzati con il nuovo dispositivo.

WhatsApp, come trasformare i lunghi vocali in testi: l’ultimo aggiornamento

Sono tantissime le novità introdotte da WhatsApp anche durante questo 2022 e siamo solo alla fine del secondo mese dell’anno. Sull’applicazione però c’è una piaga che affligge milioni di utenti, che proprio non possono sopportare quei messaggi audio chilometrici e senza una fine. Il servizio di Meta era intervenuto introducendo le velocità 1,5x e 2x ai messaggi vocali. Però gli utenti hanno scoperto un metodo per evitare completamente di ascoltare questi lunghi audio.

Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo. Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione.