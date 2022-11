Rosalinda Cannavò attaccata duramente sui social: cos’è successo

Nuovo attacco ai danni di Rosalinda Cannavò. Infatti sui social gli haters si sono scatenati contro l’ex gieffina: cos’ha scatenato il tutto.

Non c’è pace per Rosalinda Cannavò, che sui suoi profili social è stata nuovamente presa di mira dagli haters. Infatti sono diversi i commenti negativi ai suoi danni su Instagram: ecco cos’è successo.

In queste ore Rosalinda Cannavò ha deciso di adottare il pugno duro contro i suoi haters. Infatti proprio quest’ultimi le scrivono quotidianamente in pubblico ed in privato dei commenti offensivi. Così nelle scorse ore l’attrice ha deciso di pubblicare gli screen delle parole che ogni giorno gli utenti più antipatici e irrispettosi le scrivono. A volte si tratta di commenti offensivi addirittura nei confronti della sua dolce metà Andrea Zenga.

Alcuni si sono permessi di inviare a Rosalinda Cannavò dei veri e propri attacchi personali, altri invece hanno utilizzato dei commenti passivi-aggressivi. Alcuni haters l’hanno invitata a continuare gli studi una volta conclusa l’esperienza a Tale e Quale Show. Non sono poi mancati, come sempre, i classici commenti sessisti e misogini, oltre ovviamente all’immancabile bodyshaming. Insomma tutti questi commenti negativi hanno portato Rosalinda a rispondere pubblicamente.

Rosalinda Cannavò a muso duro contro gli haters: “Mi fate ridere”

Dopo aver riportato tutte le parole vergognose nei suoi confronti, Rosalinda Cannavò ha deciso di rispondere pubblicamente su Instagram con un lungo post. Infatti al suo interno si legge: “Ma quanto mi fate ridere con il vostro pseudo bullismo. Ho riso molto quindi grazie davvero. Prima però voglio dire una cosa a chi scrive certe cose” – ha poi continuato – “Secondo me, mio modestissimo parere, non avrete molto dalla vita proprio perché volete continuare a scrivere quella degli altri“.

Sempre l’attrice ha poi voluto rivendicare i suoi successi scrivendo: “Per fortuna e grazie a tanto impegno sono una ragazza che si sta togliendo tante soddisfazioni. Adesso lo do io un consiglio a voi: fate lo stesso, vivete la vostra vita“. Proprio pochi giorni fa l’attrice aveva avuto la possibilità di replicare ad altre dure critiche che le erano piombate addosso. Infatti gli haters non avevano perso occasione per criticare il suo libro (Il Riflesso di me), trovando ancora una volta la dura risposta dell’attrice.