“Abbiamo condiviso lo stesso ragazzo”, Barbara d’Urso sorprende il suo pubblico con un’amica

Barbara d’Urso è sempre ricca di sorprese, ma questa proprio era difficile da immaginare: il suo pubblico ad occhi sbarrati

La conduttrice partenopea è approdata nel mondo dei podcast con “Amiche mie” che ha promosso sul settimanale Chi ed in cui ha rivelato qualche aneddoto circa le sue care compagne che la circondano.

Barbara d’Urso insieme alle sue amiche Angelica, Gabriella, Loredana, Serena e Patrizia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi per promuovere il suo personale podcast. Ieri sono usciti i primi due episodi sulle principali piattaforme, tra cui Spotify, su cui sarà possibile sentire le 6 amiche chiacchierare.

Al settimanale di Alfonso Signorini, la conduttrice partenopea ha svelato di aver condiviso – a loro insaputa – un fidanzato con l’amica Serena: “Eravamo a un casting di modelle e, nelle lunghe attese, nonostante non fossimo ancora amiche, notammo che avevamo lo stesso anello. Lì scoprimmo che eravamo fidanzate con lo stesso ragazzo”. Un uomo conteso tra due ragazze che, alla fine, sono diventate molto amiche tra loro. A distanza di anni, soltanto poco tempo fa, si sono rincontrati tutti e tre: “Lo abbiamo incontrato qualche anno fa a Napoli, era alla presentazione del suo ultimo libro”. Un incontro senz’altro simpatico e divertente in memoria di vecchi tempi e di fatti ormai archiviati.

Barbara d’Urso e il rapporto con Patrizia: salvata dalle droghe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Serena è la sorella di Patrizia, un’altra cara amica di Barbara d’Urso che sembrerebbe averle salvato la vita. In passato, infatti, la protagonista del podcast ha avuto dipendenza da droga come lei stessa ha ammesso. Al settimanale Chi ha rivelato di aver vissuto periodi veramente bui da cui l’ha tirata fuori la conduttrice partenopea: “Barbara ha tentato di aiutarmi tante volte e in tutti i modi possibili”.

Inevitabilmente, poi, le due si sono perse salvo ritrovarsi anni dopo complici anche Serena e Angelica: “Ricordo quando ci siamo riabbracciate come fosse ieri. Ho la pelle d’oca a pensarci”. È proprio Angelica la protagonista dei primi due episodi del podcast sull’amicizia ideato da Barbara d’Urso.