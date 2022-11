Momento terribile per Anna Tatangelo: altra tragedia in famiglia per la cantante

Momento delicato e durissimo per Anna Tatangelo ed i suoi cari: dopo l’addio alla mamma, la cantante ciociara è nuovamente in lacrime

Un’altra bruttissima notizia sconvolge Anna Tatangelo. Una delle più apprezzate cantautrici italiane del momento, sta attraversando un periodo certamente non semplice e ricco di pessime novità.

La Tatangelo a fine settembre ha perso l’amata mamma Palmira, scomparsa a soli 67 anni per colpa di un terribile male che l’ha sconfitta dopo anni di battaglia. Al tremendo lutto familiare se ne è aggiunto un altro di recente.

Nella notte è venuto a mancare nonno Domenico Vinci, altro membro storico e colonna della famiglia di Anna Tatangelo. A circa un mese e mezzo dall’addio alla madre, anche il nonno materno è venuto a mancare improvvisamente.

Anna Tatangelo perde anche il nonno, secondo lutto in un mese e mezzo

Dunque la famiglia Tatangelo deve piangere un’altra grave perdita. Nonno Domenico viveva in quel di Sora, città d’origine della stessa Anna, dove aveva per l’appunto tutti gli affetti più cari.

Una bella batosta per l’ex moglie di Gigi D’Alessio, che sta ancora elaborando il lutto per la morte di mamma Palmira. Solo di recente Anna Tatangelo era tornata sul palco per un concerto, non tralasciando commozione e lacrime proprio per l’addio alla mamma.

Anna ha dedicato la canzone “La più bella” a Palmira, definendola come una donna straordinaria anche durante i periodi più duri, verso la fine dell’agonia per il tumore che combatteva.