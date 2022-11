Michelle Hunziker, che spavento: la foto svela un problema di salute? – FOTO

La foto di Michelle Hunziker rivela un problema di salute? La soubrette ha pubblicato sui propri account social un’immagine insieme ad Aurora Ramazzotti che ha scatenato il panico fra il suo pubblico.

Diverse foto avevano scatenato le congetture degli ammiratori riguardo il ritorno di fiamma fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo aver individuato l’anello di fidanzamento sulla mano di lei ed aver anche visto il levriero Odino nelle foto scattate da entrambi. Alcune dichiarazioni dell’erede Trussardi sono sembrate a molti una conferma.

Tomaso ha infatti chiamato l’ex fidanzato di Michelle come una persona “che non è perbene“. A metà novembre sono arrivate ulteriori fotografie che sembrano il sigillo definitivo per il ritorno dell’amore fra i due sposi. Dopo il trekking in montagna, le immagini raccontano di una cena elegante fra i due, che si sono mostrati nello stesso ristorante.

Michelle Hunziker ha un problema di salute?

Il pubblico di Michelle Hunziker ha dunque imparato a seguire la sua beniamina non solo attraverso ciò che comunica apertamente, ma anche guardando a ciò che non viene dichiarato esplicitamente. Ecco dunque che una foto ha subito fatto temere per la salute di Michelle Hunziker, che nella foto qui sotto, fra l’altro, ammette di non stare benissimo.

Michelle Hunziker si è infatti mostrata su Instagram in un momento di relax insieme alla figlia Aurora. Come è noto, la primogenita di Eros Ramazzotti è incinta, e di conseguenza la soubrette di Mediaset diventerà nonna molto presto. Aurora è tornata a Milano dopo una breve vacanza insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza.

Il commento della soubrette dopo la foto condivisa

Guardando la foto che ritrae insieme sul divano Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti in un momento di relax, in tanti hanno notato subito che la conduttrice sembrerebbe avere un fastidioso problema di salute. Guardando la sua bocca, infatti, sembrerebbe proprio che uno dei due incisivi sembri esserle caduto dalla bocca.

“L’incidente social” sembrerebbe aver molto divertito Michelle Hunziker, che è successivamente intervenuta a chiarire cosa sia effettivamente successo. Non ci sarebbe nessun problema di salute, ed alla showgirl non sarebbe neanche caduto un dente. Si tratterebbe di un gioco di luci ed ombre che ha portato in molti a fraintendere.

Qui sotto la foto che ha scatenato il panico fra gli ammiratori di Michelle Hunziker:

Ecco l’apparizione a sorpresa di Aurora Ramazzotti ad All Together Now per fare una sorpresa a mamma Michelle Hunziker: