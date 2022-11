Meteo, doppio attacco perturbato sulla penisola: le regioni colpite dalle piogge

La situazione meteo sulla penisola italiana è destinata a cambiare. Infatti avremo un doppio attacco perturbato: tante piogge su diverse regioni.

Nel corso di questo mercoledì una doppia perturbazione inizierà a colpire la penisola italiana. Saranno diverse le piogge che colpiranno le regioni italiane. Scopriamo quindi cosa accadrà nelle prossime ore.

Nelle prossime ore e fino al termine della settimana, l’Italia subirà un doppio attacco perturbato capace di provocare piogge battenti con il rischio che localmente possa verificarsi anche qualche nubifragio. Si apre quindi ufficialmente la stagione delle piogge A governare l’attuale quadro meteorologico sono ora le correnti nord atlantiche, capaci di inviare a fasi alterne alcune perturbazioni in direzione del Bel Paese. L’unica eccezione in questa fase perturbata potrebbero essere le regioni del Sud.

Massima attenzione invece sul Nordovest prima, poi sul comparto del medio e alto Tirreno e in fine anche sul resto del Nord e del Centro. Le piogge potrebbero colpire dapprima la Liguria, per poi spostarsi su Toscana e Lazio settentrionale. Su questi settori quindi sono attese le precipitazioni più intense e abbondanti, che potranno assumere anche carattere di rovescio temporalesco e che in alcuni casi potrebbero potrebbero degenerare in veri e propri nubifragi.

Meteo, mercoledì perturbato: diverse piogge sulla penisola

La seconda metà di novembre quindi si proporrà in maniera totalmente differente rispetto alle prime due settimane. Infatti si aprirà ufficialmente la stagione delle piogge. Il flusso atlantico apparirà più deciso influenzando anche le regioni italiane. Quello che si prospetta non è solo l’arrivo di semplici perturbazioni ma di nuclei instabili in grado di formare sul Mediterraneo anche dei vortici secondari. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo poco nuvoloso fino alle ore pomeridiane con piogge diffuse specialmente sulle regioni Nordest, e neve sopra i 1500m. Al termine della giornata avremo ampie schiarite. Nonostante le piogge le temperature saranno in aumento con massime che andranno dai 12 ai 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo molto nuvoloso al mattino. Ma non solo ci saranno piogge e rovesci diffusi, anche forti e con locali temporali. In serata avremo ampie schiarite su diverse regioni. I valori termici risulteranno in calo, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo caratterizzato da piogge e locali temporali in arrivo entro il pomeriggio in particolare sul versante tirrenico. Nonostante le piogge anche qui avremo temperature in rialzo, con valori massimi che andranno dai 17 ai 23 gradi.