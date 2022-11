Meloni: “G20 un successo, intorno all’Italia c’è stata molta curiosità”

"Lei mi perdonerà se mi sono occupata di altro, non ho parlato con Gemmato. Quando torno in Italia me ne occuperò, ma non sono arrivata a Bali per parlare di lui".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale con quello cinese Xi Jinping, al termine dei lavori del G20.

Come riferisce Palazzo Chigi, “nel colloquio sono stati toccati anche i rapporti tra Ue e Cina, auspicando un loro rilancio. Il presidente Meloni ha rilevato l’importanza che riprendano tutti i canali di dialogo, incluso quello in materia di diritti umani”.

La premier “ha espresso l’interesse del governo italiano a promuovere gli interessi economici reciproci, anche nell’ottica di un aumento delle esportazioni italiane in Cina”.

Xi e Meloni hanno sottolineato che c’è “la necessità di collaborare per l’efficace gestione delle più gravi e impellenti sfide globali e regionali”, con “particolare attenzione alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze. Hanno convenuto che occorre promuovere ogni iniziativa diplomatica per porre fine al conflitto ed evitare un’escalation”.

Xi Jinping, al termine dell’incontro, ha invitato Giorgia Meloni ha visitare la Cina. La premier ha accettato l’invito.

La conferenza stampa di Meloni

Poco prima del bilaterale, a proposito della Cina, Giorgia Meloni in conferenza stampa aveva risposto ai giornalisti: “Il memorandum con la Cina? Su questo preferisco non rispondere in questa sede perché non sarebbe molto cortese nei confronti del mio interlocutore che arriva dopo”.

Migranti, il colloquio con Michel

Sulla questione migranti invece, sempre in conferenza stampa, Meloni ha dichiarato: “Abbiamo avuto l’occasione di fare due chiacchiere anche con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in materia di immigrazione. Quello che è accaduto nei giorni discorsi dimostra ancora una volta come le soluzioni fin qui individuate non siano probabilmente le migliori e non siano sufficienti. Quindi abbiamo ragionato di come organizzare delle riunioni in cui si possa mettere le varie soluzioni sul tavolo per cercare di collaborare su una materia su cui è molto meglio collaborare piuttosto che stare a discutere” .

I rapporti con l’Australia

All’incontro con i giornalisti la premier ha parlato anche dei rapporti con l’Australia: “Abbiamo parlato con il primo ministro australiano, i origini italiane e molto orgoglioso delle sue origini: si può lavorare nella crescita di un rapporto in un’economia dinamica e complementare alla nostra. Si può rafforzare una collaborazione. Abbiamo parlato di guerra in Ucraina e anche di Indopacifico”.

Meloni al G20: “Intorno all’Italia molta curiosità”

“L’Italia è stata protagonista del G20, intorno a noi c’è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche dal fatto che l’Italia fosse l’unica nazione con un capo di governo donna, ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali. Sul tema della parità il nostro Paese era un fanalino di coda ora siamo all’avanguardia, ed è un è elemento che fa piacere“, ha aggiunto Meloni.

Gemmato: Meloni risentita per la domanda di un giornalista

“Lei mi perdonerà se mi sono occupata di altro, non ho parlato con Gemmato del quale conosco bene le posizioni sui vaccini, è anche vaccinato. Quando torno in Italia me ne occuperò, ma non sono arrivata a Bali per parlare di Gemmato”, ha risposto la premier, risentita per la domanda di un giornalista.

Se il missile che ha colpito la Polonia era ucraino e non russo “cambia molto poco. La responsabilità per quanto ci riguarda è tutta russa”, ha detto Meloni parlando del missile che ha colpito la Polonia orientale.

Gli Usa disponibili a fornire più gas

“Con Biden abbiamo discusso di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Usa, abbiamo parlato di energia e l’amministrazione Usa garantisce la disponibilità ad aumentare la fornitura di gas. Gli Usa sono disposti a ragionare con la Ue per trovare soluzioni per calmierare i prezzi“, ha dichiarato la presidente del Consiglio.