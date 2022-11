Lutto tremendo nel cinema: l’annuncio commuove tutti

Nuova giornata triste nel mondo del cinema, che nelle ultime ore ha appreso un nuovo lutto: l’annuncio ha commosso il pubblico.

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del cinema. Infatti nelle ultime ore una grande celebrità di Hollywood ha subito una pesante scomparsa: l’annuncio ha sconvolto tutti i suoi followers.

Giornata triste per il mondo del cinema. Infatti un grave lutto ha colpito una delle attrici di Hollywood più amate. Stiamo parlando di Jennifer Aniston. Infatti nelle ultime ore è morto a 89 anni John Aniston, attore di soap opera e serie tv, e padre della star di Friends.

A dare il triste annuncio ci ha pensato la stessa Jennifer con un lungo post su Instagram con cui ha salutato per l’ultima volta il padre. Inoltre a corredo del post l’attrice protagonista della serie culto degli anni ’90 Friends ha aggiunto cinque tenere foto in compagnia proprio del padre.

Lutto nel mondo del cinema, Jennifer Aniston perde il padre: il post su Instagram

Jennifer Aniston ha quindi deciso di salutare il padre per l’ultima volta con un lungo post sul proprio profilo Instagram. Infatti sul suo profilo si legge: “Eri uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto” – ha poi continuato – “Sono così grato che tu sia salito nei cieli in pace e senza dolore. E l’11/11 niente di meno! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me adesso. Ti amerò fino alla fine dei tempi“.

John Aniston è nato in Grecia ed è arrivato negli Stati Uniti d’America all’età di due anni. Successivamente ha studiato teatro all’Università della Pennsylvania. Negli anni 70 ha poi esordito sul piccolo schermo. Ma per il successo vero e proprio dovrà aspettare almeno altri dieci anni. Infatti il padre di Jennifer è riuscito a riscuotere un enorme successo partecipando alla soap ‘Il tempo della nostra vita‘, in cui ben presto diventa un personaggio fisso.