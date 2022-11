Lutto improvviso nel calcio: è morto a 42 anni. Una notizia davvero terribile che ha sconvolto il mondo del pallone prima di Qatar 2022

Purtroppo dalla Francia è arrivata la conferma della scomparsa dell’arbitro Johan Hamel, di appena 42 anni. Lo scorso 6 novembre aveva diretto la sfida di Ligue1 tra Lille e Rennes.

Il carrozzone del calcio è tutto concentrato sull’avvio dei Mondiali in Qatar. Il prossimo 20 novembre, con Qatar-Ecuador si apriranno le danze della ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative nazionali. Ci saranno 32 squadre a contendersi il più ambito tra i titoli internazionali, con moltissimi giocatori da tenere sotto stretta osservazione.

Ovviamente a far parte dello show ci saranno anche gli arbitri, parte integrante e fondamentale di questo movimento. Tutti gli appassionati italiani ricordano i vari Collina o Rizzoli, che hanno avuto la fortuna nel 2002 e nel 2014 di fischiare nelle finalissime delle rispettive rassegne.

Proprio il mondo delle “giacchette” nere sta attraversando però un momento di infinita tristezza. A gettare nello sconforto l’ambiente è stata una notizia proveniente dalla Francia. A soli 42 anni, infatti, è scomparso l’arbitro Johan Hamel. Una notizia improvvisa, sorprendente visto che lo scorso 6 novembre era in campo per Lille-Rennes di Ligue 1. La triste comunicazione è arrivata direttamente dall’associazione degli arbitri francesi.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

Lutto nel calcio: è morto a 42 anni l’arbitro francese Johan Hamel

Johan Hamel è stato un arbitro di primo livello, considerato tra i migliori nel campionato transalpino. In Ligue 1 vanta la direzione di136 partite dal 2016-2017 a oggi. Solo quest’anno aveva diretto già 8 partite, di cui l’ultima solo 10 giorni fa.

A queste direzioni si aggiungono anche altre 85 match di Ligue 2, tra cui Metz-Annecy di quest’anno.

Hamel non era ancora diventato internazionale, ma aveva ricoperto il ruolo di quarto uomo in gare di livello come Real Madrid-Celtic, oltre ad altre presenze in Europa e Conference League.

Il Paris Saint Germain ha affidato a Twitter il proprio messaggio di commiato per la scomparsa del fischietto francese.

“Il PSG invia tutti i suoi pensieri alla famiglia e ai cari di Johan Hamel, e anche al mondo dell’arbitraggio francese”.

Tra i tanti calciatori di livello che si è espresso sulla vicenda c’è anche il campione del mondo 2018 Florian Thauvin, attualmente impegnato in Messico.

Sui social ha scritto: “Le mie condoglianze alla famiglia di Johan Hamel, davvero un arbitro molto bravo e una grande persona dentro e fuori dal campo. RIP Johan“.