GF Vip 7, entra un’altra ex nella casa? “Non si sono mai lasciati realmente”

Ci sarebbe un’altra ex fidanzata pronta ad entrare nel GF Vip 7 dopo l’ingresso di Micol Incorvaia, che ha subito ingelosito Antonella Fiordelisi. Ecco di chi si tratta e perchè questa storia ha appassionato milioni di italiani.

Appena entrato nella casa del GF Vip 7, Luciano Punzo aveva spiegato a tutti di essere single da diverso tempo. Secondo il suo racconto la relazione con Manuela Carriero, conosciuta mentre faceva il tentatore a Temptation Island, si sarebbe conclusa. Un utente, però, ha fatto una segnalazione molto particolare all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Mentre Luciano si troverebbe dentro la casa del Grande Fratello, Manuela continuerebbe a vivere nella casa vicino Napoli che hanno condiviso fin da prima che iniziasse il reality show. In effetti, anche Antonella Fiordelisi ha notato che appena entrato Punzo spiegava di essere libero, ma in diverse occasioni si è invece riferito ad una fidanzata.

GF Vip 7, chi è l’ex fidanzata che potrebbe entrare presto

L’interrogativo se lo è posto anche Antonino Spinalbese: “Come mai tutti dicono di essere single quando entrano al GF Vip?“. La risposta è elementare: intrecciando una relazione il pubblico è meno propenso ad eliminarli al televoto. Mentre la situazione di Punzo non è chiara, ci sarebbe un’altra situazione che è venuta prepotentemente a galla.

Luca Onestini, come dichiarato, è entrato da single nel GF Vip 7. Dopo pochi giorni, Nikita ha palesato il suo interesse per lui, che invece è sembrato fermamente disintessato a qualsiasi relazione. La motivazione sarebbe emersa da alcune dichiarazioni del manager di Onestini rilasciate a Chi: non si sarebbe mai lasciato “realmente” con la sua ex.

“Pensavo che fosse proprio lei la donna della mia vita”

Luca Onestini aveva conosciuto Ivana Mrazova durante l’edizione del GF Vip del 2017, quando c’era ancora Ilary Blasi alla conduzione. Fra i due era scoppiato un amore travolgente, che è durato ben quattro anni. Secondo quanto rivelato dal Tiktoker, sarebbe stata la pandemia a gettarli in un profondo stato di crisi.

La modella ceca avrebbe lasciato Onestini attraverso un messaggio WhatsApp. Come conferma anche la famiglia di lui, non c’è mai stato un confronto faccia a faccia. Recentemente, però, la coppia era stata sorpresa a frequentarsi di nuovo. Il manager di Luca ha spiegato che aveva proposto di nuovo il GF anche ad Ivana: “l’ex fidanzata” rientrerà di nuovo nella casa più spiata d’Italia per fare chiarezza?

Qui sotto una delle tante dichiarazioni d’amore che si sono scambiati Luca Onestini ed Ivana Mrazova subito dopo l’uscita dal GF Vip nel 2017: