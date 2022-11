Eleonora Daniele, lacrime in diretta: emozione per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle

Eleonora Daniele, nota conduttrice televisiva, non ha nascosto la sua fortissima emozione per ciò che è accaduto oggi nel suo programma

La conduttrice di Storie Italiane è da tempo Eleonora Daniele, volto ormai consueto dei programmi di approfondimento sulla Rai. L’ex concorrente del Grande Fratello può essere considerata un volto quasi storico dell’emittente.

La Daniele piace per la naturalezza con cui espone e racconta i fatti di attualità, ma anche con la spontaneità e l’emozione con le quali si comporta nelle puntate in diretta. Proprio durante la diretta odierna la brava Eleonora è finita addirittura per commuoversi.

Tutto grazie alla splendida vicenda di un vecchio concorrente del talent Ballando con le Stelle. Stiamo parlando dell’ex modello Luca Sguazzini, che ha superato un momento delicatissimo ed oggi ha deciso di raccontarsi a Storie Italiane.

Storie Italiane, Luca Sguazzini torna a parlare dopo l’ischemia: Eleonora Daniele si commuove

Proprio Luca Sguazzini, assieme alla sua compagna Sara, sono stati ospiti in collegamento con Storie Italiane di questa mattina. Come ha ricordato Eleonora Daniele, il modello è stato colto qualche settimana fa da ischemia celebrale, rischiando moltissimo per la propria salute e finendo di corsa in ospedale.

Uno spavento incredibile, ma il peggio è alle spalle. Luca si sta riprendendo e oggi ha raccontato la sua vicenda assieme a Sara. La Daniele non ha trattenuto la commozione in diretta: “Sono veramente felice di poter raccontare la vostra storia per la forza e il coraggio che avete avuto. Mi viene da piangere per quanto siete belli insieme”.

L’ex danzatore a Ballando con le Stelle 2016 ha dunque ripercorso quel tragico mattino in cui ha subito l’attacco ischemico. Ma anche la forza e la prontezza di Sara che ha chiamato i soccorsi ed il ringraziamento ai medici dell’ospedale di Torino che hanno curato al meglio Sguazzini.