Cattive notizie per Caterina Balivo, partenza da incubo: è successo in queste ore

Soltanto poche ore fa è arrivata la notizia che non sorride particolarmente a Caterina Balivo: quale sarà lo scenario adesso?

La conduttrice partenopea ha trovato uno stato di forma da un punto di vista lavorativo stabilendosi a TV8. La rete ha deciso di rilanciarsi e per farlo ha scelto personalità dalla grande esperienza.

La grande esperienza di Caterina Balivo non sembra bastare a TV8. Nella serata di ieri, infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? che non ha convinto tanto quanto erano le aspettative. La trasmissione -che sui social è super apprezzata- ha raccolto 268.000 spettatori con l’1.5% di share. Uno tra i dati più bassi, purtroppo, in termini d’ascolti per la serata di ieri.

Basti pensare che, su Nove, ad esempio, Only Fun – Comico Show ha raccolto 459 .000 spettatori con il 2.5% di share, mentre su Real Time, Primo Appuntamento ha ottenuto 297.000 spettatori con l’1.5% di share. Non è esattamente il debutto che ci si aspettava dalla conduttrice partenopea su cui TV8 ha puntato tanto dopo l’esclusione dalla Rai per la conduzione di un programma.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 15 novembre

Per quanto riguarda la vittoria della gara d’ascolti della serata di martedì 15 novembre, è da accreditare tutta alla Rai che su Rai Uno ha puntato alla seconda puntata della prima stagione della fiction Esterno Notte che ha appassionato 2.776.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai Due, invece, Il Collegio 7 ha interessato 914.000 spettatori pari al 5.6% di share registrando dati molto più confortanti rispetto a quelli della scorsa settimana. Per finire, su Rai Tre, il talk show CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.044.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

I canali Mediaset non si sono distaccati tanto dalla cima di ascolti della Rai, totalizzando 2.187.000 spettatori pari al 13.1% di share con il film Attraverso i tuoi occhi su Canale 5. Su Rete 4, Fuori dal Coro ha totalizzato 955.000 spettatori con il 6.7% di share e per finire con Italia 1, sono stati in 1.291.000 gli spettatori con il 9.8% di share a seguire gli interessanti servizi de Le Iene condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.