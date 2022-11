Apple, tremano i clienti: fate attenzione a questa truffa

Una nuova truffa rischia di mettere in pericolo tutti gli utenti di Apple. Infatti adesso gran parte dell’utenza trema: cosa sta succedendo.

Sono diversi gli utenti di Apple che rischiano di cadere nell’ultima tremenda truffa adoperata dai cyber-criminali. Il pericolo è scattato sui social con l’utenza che a più riprese ha segnalato il raggiro: come difendersi.

Sono ore concitate per gli utenti Apple visto che alcuni hacker hanno impersonato il team di supporto di Apple per raccogliere informazioni sensibili dai dispositivi degli utenti. Questa è una nuova truffa ai danni della Apple, con i cyber-criminali che falsificano il numero di supporto di Apple e chiamano gli utenti che possiedono un iPhone. A questo punto il truffatore afferma che l’account Apple iCloud della vittima è compromesso, violato o mostra attività sospette. Giunti a questo punto i truffatori chiederanno ’accesso all’account iCloud della vittima.

In alcune circostanze il raggiro assume la forma di un messaggio automatico inviato alle vittime che annunciano che sono state trovate prove di attività sospette nel loro account iCloud. Proprio in questo caso all’utente viene chiesto di chiamare un numero specifico per contattare il supporto. Una volta che le vittime effettuano quella telefonata e si collegano a un “rappresentante“, parleranno con un truffatore che è in attesa di chiedere le credenziali del proprio account iCloud. Sono diversi i metodi per difendersi dal raggiro. Scopriamo come sarà possibile farlo.

Apple, nuova truffa per gli utenti: come difendersi

La nuova truffa degli hacker funziona grazie alla tecnologia di spoofing. Questa appunto fa sembrare che il supporto Apple sia legittimo e non invece utilizzato da malintenzionati che sfruttano il nome del colosso della tecnologia. Infatti quando si riceve la fantomatica chiamata dell’operatore della mela è più facile del previsto scoprire la verità.

Non appena il chiamante inizia a chiedere la password del tuo ID Apple, le credenziali iCloud o i codici di verifica per fornirti supporto, saprai che stai parlando con un truffatore. Infatti i veri rappresentanti Apple non chiederanno mai queste credenziali all’utente. Con questo piccolo trucchetto quindi sarete in grado di riconoscere se siete dinanzi ad una truffa o meno.