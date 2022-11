Amici 22, un’altra coppia infiamma il web: “E chi se l’aspettava” – VIDEO

Quest’anno Amici ha preso le sembianze di Uomini e Donne per le coppie che si continuano a formare giorno dopo giorno

Se è vero che negli anni passati qualche amore è scoppiato, quest’anno sembrano essere stati messi a posta tutti insieme per innamorarsi in casetta. Il talent show fa da Cupido ad una serie di cantanti e ballerini che si sono innamorati.

Tra una lezione e l’altra, spazio ai sentimenti per i ragazzi di Amici 22 che, mai come quest’anno, sembrano più vicini che mai. I due ballerini Gianmarco e Meghan, Maddalena e Mattia, Rita e Niveo, il riavvicinamento tra Claudia e Wax e tra i banchi nasce una nuova coppia che nessuno si aspettava. Quest’edizione di Amici, infatti, sta mettendo a nudo molti sentimenti, non solo l’amore, ma anche tante amicizie, tante invidie, gelosie e malumori.

Nonostante le telecamere, questi ragazzi riescono a dichiararsi molto facilmente, qualsiasi sia il loro sentimento, tranne qualcuno che ancora si nasconde dietro i messaggini anonimi in puntata. Lo stesso non vale per Piccolo G, quel ragazzo timido e introverso che molti davano per spacciato, ma che ha dimostrato gran carattere, non solo per aver affrontato Tommy Dali e Wax, ma anche per essersi dichiarato senza paura.

Amici 22, Piccolo G e Federica: nasce una nuova coppia?

In casetta sembra iniziare una nuova tenera intesa… #Amici22 pic.twitter.com/bTBpTdgntB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

Nel daytime della puntata di ieri, infatti, la produzione di Amici ha messo alla luce una ‘tenera intesa’ tra i cantanti Piccolo G e Federica. Da un lato, il cantante sembra essere un passo più avanti rispetto alla sua compagna che ha una forte paura di perdere quel bel rapporto che i due hanno già, in amicizia. Due personalità molto timide, mai esuberanti, due anime dolci che si sono trovate e difficilmente si lasceranno, qualsiasi sia l’entità del loro rapporto.

Il mondo di Tweet è subito esploso, perché nessuno si aspettava questa coppia che si è mossa un po’ sottobanco, proprio per la timidezza che li contraddistingue. È curioso capire come andrà avanti e se i due finalmente troveranno un punto di incontro, al di là delle paure.