Vlahovic via dalla Juventus: il nome del bomber che prenderà il suo posto. Il giocatore serbo non piace particolarmente ad Allegri

Dopo un buon apporto nelle prime gare del 2022, l’ultima parentesi della sua esperienza bianconera è tutt’altro che soddisfacente. Anche i numeri non sono più dalla sua.

La Juventus è riuscita ad inanellare una serie di 6 vittorie consecutive nell’ultimo periodo. L’ultimo match contro la Lazio ha mostrato anche un gioco decisamente migliore rispetto al passato. Da una parte ci sono i recuperi, anche se partendo dalla panchina, di Chiesa e Di Maria, dall’altra la crescita di giovani di talento.

Fagioli, Miretti & Co. sono stati in grado di donare un dinamismo e una qualità nel palleggio che mancavano ai bianconeri dall’inizio dell’anno. Anche in attacco va sottolineato l’apporto fornito da Moise Kean. L’ex giocatore di Psg ed Everton, è salito in cattedra già a Verona, con il gol vittoria. Perfetto per affiancare Milik e attaccare le difese avversarie in contropiede (come nel gol del vantaggio contro i biancocelesti).

Chi invece non sta attraversando un grande momento è Dusan Vlahovic, ormai finito nel dimenticatoio per molti tifosi. Il serbo, alle prese con qualche fastidio fisico, cercherà di rilanciarsi al Mondiale, con la Serbia cha affronterà nel Gruppo G Brasile, Camerun e Svizzera.

La Juventus pensa alla cessione di Vlahovic: il sostituto può essere Anthony Martial

Lo stesso Massimiliano Allegri non sembra stravedere per Vlahovic e lo ha fatto capire sin dai primi momenti. Non gli ha mai risparmiato delle critiche e quando c’era bisogno lo ha spedito anche in panchina. Secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.it, il futuro dell’ex centravanti della Fiorentina potrebbe essere lontano da Torino.

La Premier League lo segue con grande interesse e sarebbero pronti almeno un paio di club a presentare alla Juventus offerte concrete. Il primo estimatore sembra essere Ten Hag, tecnico del Manchester United. L’olandese ha bisogno di una punta centrale, specie dopo la rottura con Cristiano Ronaldo e potrebbe bussare alla Continassa già a gennaio.

La valutazione molto alta che i bianconeri danno al proprio numero 9 potrebbe portare all’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome caldo è quello di Anthony Martial, sempre molto stimato a Torino. Sarebbe un nome adeguato per affiancare Milik nel 3-5-2, modulo che ormai va per la maggiore. Allegri vedrebbe di buon occhio l’operazione e aspetta gennaio per capire ulteriori sviluppi.