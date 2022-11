Uomini e Donne, Federica Aversano è stata scoperta: perchè lascerà il programma

La notizia che Federica Aversano lascerà Uomini e Donne ha iniziato a diffondersi ad inizio di novembre: finalmente sarebbe emerso il perchè di una scelta così inspiegabile da parte della protagonista del Trono Over.

Nessuno si aspettava che, proprio in questo momento così particolare, Matteo Ranieri rilasciasse un’intervista in cui ripercorre la sua esperienza a Uomini e Donne. Oltre a confermare di aver effettivamente litigato con Luca Salatino, ha aggiunto che prima del suo ingresso al GF Vip 7 si sono parlati e quando uscirà si vedranno di nuovo per chiarirsi.

Matteo Ranieri ha raccontato a www.mondotv24.it di essere tornato a lavorare a tempo pieno in fabbrica dopo l’esperienza in Tv. Nel poco tempo libero che gli rimane si dedica alla palestra ed ai cani, mentre nel weekend sta cercando di sviluppare insieme al suo manager un’attività in giro per l’Italia grazie all’utilizzo dei social network.

Perchè Federica Aversano lascerà Uomini e Donne?

Matteo Ranieri ha speso delle parole dolcissime per la sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Aversano. Ha commentato che è davvero una bravissima ragazza, ed è sicuro che il suo percorso all’interno della trasmissione di Maria De Filippi sia sempre stato sincero al 100%. I due non si vedono e non si sentono più dal giorno della scelta.

Federica aveva mostrato di esserci rimasta molto male quando effettivamente Matteo aveva scelto Valeria Cardone al posto suo. Più passa il tempo, più due protagonisti del Trono Over si rivelano essere simili. Entrambi sono arrivati in Tv come corteggiatori, e sono poi tornati in veste di tronisti quando la prima esperienza non si è conclusa positivamente.

Le similitudini fra Matteo e Federica: perchè non trovano l’amore?

Più volte è girato il gossip che in realtà Matteo Ranieri starebbe inseguendo un “amore impossibile“, e per questo motivo non sarebbe mai riuscito a legare veramente con nessuna dama conosciuta all’interno del dating-show. A novembre, dopo la conferma che Federica avrebbe lasciato il trono, si è diffuso lo stesso gossip anche su di lei.

Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che la puntata in cui si vedrà la tronista abbandonare la trasmissione di Canale 5 senza una scelta sarà trasmessa dal 21 al 25 novembre. Allo stesso tempo, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha indagato sul perchè Federica Aversano lascerà Uomini e Donne: sembrerebbe che sia innamorata di qualcuno.

Ecco cosa ha detto Federica Aversano nel corso di un’intervista a Uomini e Donne Magazine riguardo l’amore: