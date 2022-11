Rivoluzione in Rai, cambia tutto: stop inaspettato al Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore si ferma a sorpresa: questa la decisione del palinsesto Rai per i prossimi mesi e che sorprende il pubblico affezionato

Non è inusuale che la Rai cambi il proprio palinsesto in corso d’opera, nonostante sia stato già ufficializzato da mesi quello standard. Esigenze improvvise, novità in corsa e tanto altro possono modificarne gli aspetti.

Uno dei programmi che rischia di subire delle modifiche importanti è la nota soap opera Il Paradiso delle Signore, show televisivo amatissimo da molti italiani, che ogni pomeriggio sono intenti ad assistere alle nuove trame legate al grande magazzino milanese negli anni ’60.

Nonostante la grande affluenza di pubblico quotidiana, Il Paradiso delle Signore dovrà fermarsi. Ma attenzione, si tratta soltanto di uno stop temporaneo per esigenze di programmazione imposte dall’emittente Rai Uno per le prossime settimane.

Niente paura: Il Paradiso delle Signore si ferma soltanto per il campionato del Mondo 2022

L’indiscrezione parla chiaro. Il Paradiso delle Signore dovrà fermarsi in un lasso di tempo preciso e già noto: la soap di Rai Uno non andrà in onda tra il 28 novembre fino al 9 dicembre prossimi.

Il motivo è legato all’evento sportivo più atteso di questa fine del 2022. Ovvero i Mondiali di calcio che domenica prossima cominceranno in Qatar. Visto il fuso orario, diverse partite verranno disputate intorno alle ore 14 italiane, tutte trasmesse dalla Rai. Dunque, per evitare sovrapposizioni, Il Paradiso delle Signore verrà sacrificato per due settimane.

Cambia dunque il palinsesto del primo canale tra fine novembre ed inizio dicembre. Novità che forse non piaceranno ai telespettatori più fedeli de Il Paradiso delle Signore, mentre premieranno gli appassionati di calcio internazionale. Peccato che al Mondiale non sarà presente la Nazionale italiana, come già accaduto nel 2018.

Altra novità annunciata dalla Rai nelle ultime ore. Cambia la data della finalissima di Ballando con le Stelle 2022. Lo show di Milly Carlucci va in onda ogni sabato sera su Rai Uno come programma di punta del weekend, ma l’ultima puntata cambierà giorno di programmazione: si svolgerà venerdì 23 dicembre, per evitare di mandarlo in onda direttamente alla vigilia di Natale.