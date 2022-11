Rai, fulmine a ciel sereno: un’altra causa dopo la bufera

In Rai regna il caos, scandali uno dietro l’altro e uscite di scena furiose in seguito: un’altra causa in corso abbatte la rete

Non bastava Memo Remigi con le molestie, adesso Enrico Montesano indossa magliette con simboli richiamanti il fascismo durante Ballando Con Le Stelle. Che succede in seno alla TV di Stato? Adesso parla l’ex politico.

Dopo la puntata di sabato 12 novembre, a Ballando Con Le Stelle è scoppiata la bufera: Selvaggia Lucarelli si è accorta che in sala prove, Enrico Montesano indossava una maglietta della X mas, un corpo militare dell’epoca fascista. Immediatamente c’è stato il caos sul web con la Rai che ha dovuto prendere una posizione e cacciare dal programma l’ex politico che era già stato molto discusso vista la sua posizione no-vax.

Su Facebook, Montesano ha detto la sua versione dei fatti: “Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità”. Giorgio Assumma è uno dei principali legali che si occupa di cause legate al mondo dello spettacolo, lo stesso che ha preso in carico la questione di Memo Remigi.

Enrico Montesano si giustifica: “Quella maglietta è in vendita pubblica nei negozi”

Tramite il suo profilo Facebook, il ballerino di Ballando Con Le Stelle ha ammesso di non volersi fermare qui: “Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica. Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole”.

Sembrerebbe, stando alle sue parole, che il materiale sia stato ampiamente revisionato da parte della Rai prima di essere messo in onda: “Altresì aggiungo che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione. Aggiungo che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini”.

Caso Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde a tono

Selvaggia Lucarelli non ci sta alle parole che l’ex politico ha usato per giustificarsi ed ha continuato ad attaccarlo sul suo profilo Instagram: “Enrico Montesano ha avuto un’opportunità non scontata a seguito di un’offerta non condivisa da molti (me compresa). Un’offerta generosa, che era quella di dargli la chance di andare oltre le cose terribili che ha detto sul Covid, di regalargli una pista su cui tornare a essere Montesano e non uno sciroccato che parla di scie chimiche, sangue infetto e vaccini killer. Ha preso questo enorme regalo che gli è stato fatto e l’ha sprecato con dolo, visto che era anche un ottimo concorrente”.