McDonald’s espande la sua cerchia: adesso si dedica all’arredamento

Un’innovazione spettacolare da parte di McDonald’s che ha deciso di sfondare nel mondo dell’arredamento: l’accessorio farà impazzire tutti

Non più solo BigMac e patatine grandi, adesso arriva un accessorio cui sarà impossibile rinunciare. La nota catena di fastfood ha deciso di reinventarsi e passare allo step successivo con una grande novità.

Dal 1955 ad oggi sono passati 67 anni e il Big Mac ha avuto sempre lo stesso gustoso sapore, ma forse è il momento di reinventarsi. Fino al 2018, McDonald’s è stato il primo fastfood per numero di punti vendita, fin quando non è stato superato da Subway, ma è il momento di tornare in carreggiata e detenere nuovi record da far invidia alle dirette concorrenti che sono sempre di più.

In Italia, soltanto a breve, apriranno nuovi ristoranti -che tra l’altro cercano personale- in Brianza, a Frosinone, a Covo e a Paullo. La catena è in continua espansione, ma questo evidentemente non basta all’azienda che ha puntato molto più in alto. La notizia è in circolo grazie a Gizmodo, ma è stata confermata successivamente da Esports su Twitter: sembra essere proprio ufficiale e ci sono già le prime foto.

McDonald’s si reinventa: pronta una sedia da gaming col marchio

Tutto è cominciato quando, nel Regno Unito, in occasione dell’arrivo del nuovo McCrispy è stato ideato uno speciale giveaway. Per aumentare le vendite e promuovere il nuovo panino del fastfood, veniva offerto in premio la McCrispy Ultimate Gaming Chair, unica nel mondo, di cui ci sono soltanto 4 copie. Purtroppo, per chi pensa di spendere cifre blu per acquistarla -soprattutto i collezionisti- c’è una terribile notizia: la sedia non è in vendita e non lo darà mai. La sedia da gaming, infatti, è stata realizzata ai soli fini promozionali senza possibilità di commercio, a meno che uno dei vincitori non voglia liberarsi di questo pezzo unico.

La McCrispy Ultimate Gaming Chair è immediatamente diventata virale ed è stata definita la ‘sedia anti-grasso’. Tra le caratteristiche di questo pezzo unico ci sono cose mai viste prima: vassoi laterali per posizionare le bevande e gli stessi alimentati da un leggero calore per tenere caldi i nostri pasti, panini, patatine, crocchette di pollo e così via. Inoltre, sono stati ideati anche degli inserti per i tovaglioli e le salse, tutto perfettamente a portata di mano.