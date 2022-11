GF Vip 7, rivelazione shock di Patrizia Rossetti: spettatori allibiti

E’ successo di tutto ieri durante la puntata del lunedì del GF Vip 7, in particolare con i concorrenti costretti all’isolamento per Covid

Puntata davvero particolare quella di ieri in diretta al Grande Fratello Vip 7. Infatti la grossa novità è stata rappresentata dai concorrenti che, incredibilmente, sono stati contagiati dal Covid-19.

Il Covid diventa uno dei protagonisti del GF Vip 7. Il tanto temuto virus, che continua a circolare nonostante la campagna vaccinale, ha colpito ben quattro vipponi, costretti tutti per regolamento ad essere trasferiti altrove in isolamento.

Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono stati tutti portati in stanze singole d’albergo per guarire dal Covid ed evitare che l’infezione possa propagarsi. Anche Pamela Prati, esclusa la scorsa settimana dal programma, è risultata positiva.

Patrizia Rossetti si fa sfuggire la rivelazione: “Ho il cellulare in carica…”. Il web insorge

Dunque nella puntata in diretta di ieri, Alfonso Signorini si è collegato con i quattro vipponi in isolamento. Ma durante uno di questi interventi, è spuntata una rivelazione quasi clamorosa riguardante Patrizia Rossetti.

Signorini, interpellando la Rossetti riguardo all’amicizia nata nella casa tra Wilma Goich e il giovane Daniele Dal Moro, ha interrotto il conduttore ammettendo: “Scusami eh…Ho dovuto mettere in carica il telefonino…”

Tutti sbigottiti alle parole di Patrizia Rossetti. La nota conduttrice e televenditrice di Mediaset ha rivelato dunque di essere in possesso di un cellulare durante l’isolamento. Una novità che non era prevista nel regolamento del GF Vip, visto che ufficialmente lei e gli altri tre concorrenti positivi al Covid sono ancora in gara.

Il web è letteralmente insorto dopo le parole della Rossetti, denunciando la scarsa credibilità del programma e le regole un po’ ‘virtuali’ della Casa, soprattutto nelle ultime puntate. Appare effettivamente strano che Patrizia possa avere con sé un telefono.

“Ma in che senso chi é in isolamento ha il cellulare scusate??? Vabbé sono allibita…” – è uno dei tanti commenti giunti sui social network proprio riguardo all’episodio della Rossetti. Possibile che però la produzione, vista la situazione delicata a livello sanitario, abbia consentito ai 4 positivi di infrangere il regolamento durante l’isolamento in albergo.