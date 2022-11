Georgina Rodriguez, l’appello disperato della sorella: tutti sconcertati. La compagna di Cristiano Ronaldo è stata tirata in ballo direttamente

La condizione economica di Patricia Rodriguez, sorella della compagna di CR7 non sta attraversando un buon momento. A quanto sembra, però, nemmeno i parenti più stretti sembrano aiutarla.

E’ diventata famosa come modella ma soprattutto come compagna di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Georgina Rodriguez è per tutti la donna di Cristiano Ronaldo. Una visibilità planetaria esaltata dalla sua bellezza e dal suo fascino. Un mix vincente per creare un seguito davvero straordinario anche sui social, dove definirla influencer è anche poco.

Però nonostante possa permettersi una vita super agiata, da Vip di successo, anche Georgina deve fare i conti con dei problemi familiari piuttosto comuni. Questa volta l’aspetto da considerare è la situazione economica della sorella.

Patricia Rodriguez, infatti, non sembra aver avuto la stessa fortuna della parente stretta e sta navigando al “verde“. Il guaio è che nessuno sembra aiutarla e lei non ha potuto fare a meno di denunciarlo. Le due sono per la precisione sorellastre, visto che hanno lo stesso padre ma madre diversa (quella di Patricia è morta quando aveva solo 11 anni).

Georgina Rodriguez nega l’aiuto alla sorella Patricia: scoppia la polemica

In un’intervista a ‘Socialité‘, la donna ha confessato di essere economicamente rovinata: “Sono al verde e mia sorella non mi aiuta. Quello che mi preoccupa di più sono i miei figli, non io. A fine giornata posso mangiare anche un pezzo di pane raffermo, ma i miei figli, che sono i suoi nipoti…“.

Patricia non ha avuto problemi ad approfondire alcuni aspetti poco piacevoli della sua realtà: “A volte ho da mangiare, altre no. Riesco a pagare l’affitto alcune volte, altre no. Come sorella non mi aspettavo tutto questo. Ho smesso di vedere Giorgina poco dopo che mio padre è entrato in prigione. Sono rimasta con lei, con sua sorella e con sua madre, ma poco dopo mi hanno rinchiuso in un riformatorio. Da allora ho a malapena avuto contatti con Georgina e mi manca quel rapporto tra sorelle. Ho chiamato al telefono, era il compleanno di mia figlia. Stavo parlando con Georgina e le abbiamo detto che se avessero potuto autografare una maglia di Cristiano per mia figlia, l’avrebbe resa molto felice. E lei mi ha detto di no, erano in vacanza e di non disturbarla“.

Poi lancia un appello alla più famosa Georgina: “Ho bisogno di aiuto, tu sei mia sorella. So che non ha obblighi e responsabilità verso di me, ma dato che è solidale e così brava con gli altri, almeno che lo sia con i suoi nipoti. Se non mi vuoi, aiuta i tuoi nipoti. Questo è tutto ciò che ti chiedo“.