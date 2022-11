“Non ho mai detto di essere gay”, ex protagonista di Amici esce allo scoperto: sta per sposarsi!

Un bel matrimonio bolle in pentola per un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi: un lieto fine dopo la tempesta

Le nozze sono vicine e uno dei protagonisti delle passate edizioni del talent show ne ha dato l’annuncio con tanto entusiasmo. Nessuno pensava ad un lieto fine così, soprattutto per l’amore sofferto vissuto negli anni.

Lo studio di Amici di Maria De Filippi si tinge dei colori della bandiera LGBTQI+ con un nuovo matrimonio gay all’orizzonte. A sposarsi è una vecchia conoscenza del talent show che, seppure non ha vinto la trasmissione, arrivando secondo dietro Alessandra Amoroso, ha segnato una pagina importante del programma di Canale 5. Valerio Scanu presto sposerà Luigi Calcara, 32enne di Castelvetrano che insegna Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma.

Il video della proposta postato domenica sera è diventato subito virale e così il cantante è stato raggiunto da Elvira Serra per il Corriere della Sera in cui ha chiarito il motivo per cui non ha mai apertamente dichiarato di essere omosessuale: “Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”.

Valerio Scanu racconta il suo rapporto con Luigi

Valerio Scanu ha raccontato tra le colonne del Corriere della Sera di aver avuto la necessità di fare il suo coming out in famiglia a 20 anni: “Ricordo che il mattino dopo mio padre doveva riaccompagnare all’aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: ‘Non faccia così, tante coppie gay vivono felici’. E lui: ‘Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi'”.

Proprio suo papà è morto due anni fa, dopo essersi ammalato di Covid, ma ha avuto la fortuna di conoscere quello che sarà il marito di suo figlio: “Non sono entrati in gran confidenza, come con mia madre: adesso se Luigi va in Sardegna per un convegno passa a salutarla anche senza di me”. Proprio la madre, quando ha scoperto della proposta è stata ‘severa’: “Dopo averla fatta, sabato sera al compleanno di Luigi: ho mandato il video alla chat di famiglia. Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto: ‘Infatti lui ti ha lasciato'”.