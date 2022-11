Fiorello è furibondo e attacca la Rai: stoccata pazzesca alla rete – VIDEO

Inaspettato attacco da parte di Fiorello che con la sua pungente ironia non le manda a dire alla Rai: ecco cos’è successo

La sua personalità stravagante è quanto più ha colpito il suo pubblico e il comico siciliano lo sa perfettamente. In barba a qualsiasi regola, il conduttore di VivaRai2 ha detto la sua personale verità senza peli sulla lingua.

Il 5 dicembre avrà inizio VivaRai2 e, nell’attesa, Fiorello ha dato via al format sui social e su RaiPlay di Aspettando VivaRai2 in cui, ogni mattina, si fa una simpatica rassegna stampa. Anche questa mattina al vaglio del comico e dei suoi amici del bar sono passate una serie di notizie che hanno commentato con una pungente ironia, un sarcasmo così sottile da non riuscire neppure a far intendere il limite tra battuta e realtà, uno dei principali privilegi proprio del protagonista della trasmissione.

Inevitabilmente, visto l’imminente inizio, si è parlato anche dei Mondiali in Qatar 2022 che, com’è noto, non vedranno l’Italia che ha mancato le qualificazioni. Tuttavia, la Rai ne ha acquisito i diritti, ancor prima che gli Azzurri potessero “far cilecca” e Fiorello ha commentato: “E la Rai ha speso pure 200 milioni per prendere i diritti di questi Mondiali?”. La critica aspra deriva da un precedente ragionamento che il comico ha fatto con i suoi amici del bar.

Mondiali in Qatar 2022, Fiorello è furioso: “Si dovrebbero ritirare tutti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

In diretta con Aspettando VivaRai2, Fiorello ha toccato il tema Mondiali in Qatar 2022 che, nonostante l’Italia non farà parte, stanno creando parecchio discutere: “Si dovrebbero ritirare tutti da questo Mondiale…Un Paese dove tutti gli abitanti sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno”. Commentando la pessima figura fatta da Khalid Salman, l’ambasciatore dei mondiali, Fiorello ha puntualizzato: “Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali?”.

Non è tutto, perché il conduttore ha anche evidenziato le condizioni che le squadre intere saranno obbligate a rispettare: “Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati. E noi chiudiamo il campionato per tutto questo?”.