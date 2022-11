Euronics, il Black Friday è già cominciato: prezzi clamorosi sugli elettrodomestici

Black Friday e sconti anticipati su Euronics. Il volantino settimanale della catena di elettrodomestici stupisce tutti con super offerte

In questo periodo c’è grande concorrenza tra gli store sia fisici che on-line per quanto riguarda i prodotti di elettronica e di informatica. Moltissime le opportunità per chi dovesse fare acquisti in questo senso.

Uno dei leader nazionali per quanto riguarda gli elettrodomestici è sicuramente Euronics. La nota catena di grandi magazzini dedicati a questa tipologia di prodotti è presenta sull’intero suolo nazionale.

Con l’avvento di Amazon e delle offerte nell’e-commerce via internet, negozi come Euronics hanno subito un calo di affluenza e di vendite. Per questo motivo, l’unica arma per riconquistare utenza e clientela è certamente quella di lanciare promozioni intelligenti e super convenienti durante l’arco dell’anno.

L’ultimo volantino di Euronics è da impazzire: arrivano le offerte che anticipano il Black Friday

Già in questa settimana, dal 14 al 20 novembre 2022, i negozi Euronics hanno deciso di anticipare le promozioni del Black Friday, l’atteso venerdì in cui gli sconti arrivano a percentuali esagerate e convenienti per chiunque.

L’ultimo volantino pubblicato sul sito della catena Euronics ed esposto negli store fisici di tutta Italia vanta offerte da impallidire sugli elettrodomestici e sui dispositivi tecnologici.

Il nome della promozione lanciata da Euronics si chiama Black Friday Continua. Tra le proposte dei vari volantini, si segnalano sconti clamorosi per iPhone 13, Galaxy S21, iPad 9, HP 15S, Samsung Crystal UHD Smart TV 55″ e Dyson Cyclone V10 Absolute.

Dunque promozioni assolute su diverse tipologie di prodotti, dai cellulari di ultimissima generazione, anche di marche molto richieste, passando per televisori in HD ed elettrodomestici utili per la casa e per il benessere. Insomma, sconti da non perdere assolutamente.

Una vera e propria battaglia con il listino reperibile su Amazon, dove ci sono offerte da non lasciarsi sfuggire per tantissimi prodotti tech. In particolare, date un’occhiata ai due dispositivi che trovate a seguire: l’ottimo Smart TV LG da 50″ e il kit domotico con due Echo Dot (3ª generazione) più la presa intelligente Meross.