“Aspetta un bambino”: la gioia di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è riuscita a stento a contenere la gioia: l’annuncio del bambino in arrivo è stata data non appena è iniziata la puntata di È sempre mezzogiorno. Nel corso della puntata, la conduttrice ha anche fatto un appello ad un noto attore.

Antonella Clerici ha iniziato la puntata del 15 novembre con un’energia particolare. Nello studio di Rai 1 allestito per ricordare l’atmosfera del bosco, la conduttrice ha accolto il pubblico con i capelli raccolti dietro la nuca ed un cardigan di lana aperto sulla camicia coloratissima. Ha subito annunciato diverse sorprese nel corso della puntata.

Nella puntata del 15 novembre di È sempre mezzogiorno è stato dedicato anche uno spazio a Roberto Benigni, che il 27 ottobre ha tagliato il traguardo dei 70 anni. Antonella Clerici ha colto l’occasione per fare anche uno speciale appello: non ha mai incontrato l’attore personalmente, ed ha espresso il desiderio di potergli parlare almeno una volta.

La gioia di Antonella Clerici: “Aspetta un bambino”

Dopo la ricetta dei “Bomboloni salati” di Antonio Paolino, è arrivata in studio Angela Frenda, Food Editor per Il Corriere della Sera. Il saluto ad Antonella Clerici, ovvero “buongiorno principessa“, ha subito chiarito che sarebbe stata proprio l’autrice della web-serie “Racconti in cucina” a fare una sorpresa speciale dedicata a Roberto Benigni.

Angela Frenda ha ricordato la carriera di Roberto Benigni, oltre al grande amore per Nicoletta Braschi. In particolare, del “Monologo dell’amore” le è rimasto impresso un passaggio: “Se non vi innamorate è tutto morto. Se vi innamorate è tutto vivo, si muove tutto“. Si è quindi dedicata una ricetta al celebre attore che ha vinto un oscar.

La ricetta dedicata a Roberto Benigni è un grandissimo successo

Dal momento che “Il piccolo diavolo” si nutriva quasi solamente di zuppa inglese, si è proceduto a prepararla in diretta nello studio di Rai 1. Il tema dell’amore è stato centrale in tutta la puntata del 15 novembre di È sempre mezzogiorno, quando la conduttrice ha anche voluto rivelare in diretta una notizia bellissima per il cast della trasmissione.

Antonella Clerici ha raccontato che una collega in studio aspetta un bambino. Ha aggiunto che, per scaramanzia, per il momento non verrà rivelato il suo nome e nemmeno a quale settimana è arrivata la gravidanza. La presentatrice ha scherzato che la gioia è ancora più grande perchè sarà una femmina: si presume che la gravidanza sia quindi al quarto mese.

Per vedere la puntata di È sempre mezzogiorno in cui Antonella Clerici annuncia subito la gravidanza di una collega, clicca qui. La ricetta della zuppa inglese dedicata a Roberto Benigni inizia dal minuto 00:28:30 circa.