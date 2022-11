L’annuncio inaspettato di Rocco Siffredi: anticipazione scioccante del pornodivo

Rocco Siffredi, la star del cinema a luci rosse più famosa del panorama italiano, si è lanciata in un annuncio davvero inaspettato in televisione

Chi non conosce Rocco Siffredi? Non serve essere fan o fruitori del cinema a luci rosse ormai per sapere chi è il celebre Rocco, star delle pellicole hard ma ormai anche personaggio televisivo a tutto tondo.

Pornodivo, regista, produttore, ma anche personaggio che spesso interviene nella TV pubblica ad esprimere il proprio pensiero sull’attualità. Nel suo curriculum anche la partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi nel 2015, classificatosi al quinto posto.

Nella serata odierna, di martedì 15 novembre, Rocco Siffredi sarà uno degli ospiti di Belve. Il noto talk-show condotto da Francesca Fagnani, pronta ad entrare nella mente del porno-attore e lasciargli raccontare aneddoti, pensieri e progetti sulla sua vita personale.

Rocco Siffredi a Belve, spunta l’indiscrezione: pronto a lasciare il porno?

In attesa di assistere all’intrigante intervista, il portale Dagospia ha lanciato l’indiscrezione clamorosa, proprio relativa alla chiacchierata di questa sera tra Rocco Siffredi e Francesca Fagnani.

Pare che il Rocco nazionale sia pronto ad annunciare l’addio definitivo al cinema pornografico. La star di questo particolare genere sembra finalmente pronto a fermarsi, nonostante la sua attività di attore e di regista sia molto prolifica nei suoi studi di Budapest, in Ungheria.

Pare che l’intervista che andrà in onda su Rai Due nella seconda serata di oggi sarà piena di retroscena accattivanti sulla carriera di Rocco Siffredi. Il pornodivo, personaggio che non ha mai nascosto niente sulla sua attività e sulle sue perversioni, si metterà a nudo con la Fagnani.

Siffredi tornerà a parlare delle difficoltà avute proprio all’Isola dei Famosi nel 2015, per colpa della sua dipendenza da sesso e dall’impossibilità di avere rapporti durante il periodo da naufrago in Honduras.

Ma soprattutto sarà pronto a dire addio ai sextape. Un annuncio che in realtà una decina di anni fa Rocco aveva già lanciato, per poi tornare sui propri passi proprio per l’impossibilità di rinunciare a questo tipo di attività. Ne vedremo certamente delle belle nella puntata di questa sera di Belve, in onda dalle ore 23:50.