Alberto Matano rimprovera in diretta il giudice di Ballando con le Stelle: “Basta!” – FOTO

È davvero difficile vedere Alberto Matano arrabbiarsi, ma durante una puntata de La vita in diretta lo si è davvero visto mentre rimprovera il giudice di Ballando con le Stelle. Ecco chi è e cosa sarebbe stato sorpreso a fare durante la diretta.

L’ultima parte de La vita in diretta del 14 novembre è stata dedicata all’analisi di Ballando con le Stelle. Attorno al solito tavolo di confronto della celebre trasmissione pomeridiana di Rai 1, Alberto Matano aveva raccolto Anna Pettinelli, Rosanna Banfi, Luisella Costamagna e Guillermo Mariotto, lo storico giudice del dancing-show di Milly Carlucci.

Sin dal primo momento in cui è partito il blocco dedicato a Ballando con le Stelle, è sembrato quasi di percepire un certo astio da parte di Alberto Matano nei confronti di Gullermo Mariotto. Il conduttore de La vita in diretta, infatti, non ha perso neanche un’occasione per punzecchiare il giudice del programma di Milly Carlucci.

Alberto Matano rimprovera il giudice di Ballando: i motivi

La vita in diretta ha fatto la disamina delle esibizioni di quattro concorrenti di Ballando con le Stelle. Anna Peparini è subito partita in quarta dichiarando la sua antipatia per Gullermo Mariotto. Il giudisce si è visto prontamente redarguito dal conduttore perchè aveva usato termini come “folle” e “fuori” nei confronti dell’ex professoressa di Ballando con le Stelle.

Successivamente, si è discusso di come Biagiarelli sia forse un po’ troppo penalizzato dal fatto di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Matano ha subito rimproverato Mariotto che, a quanto pare, era un po’ scomposto sulla sedia perchè si era incastrato un bottone del panciotto. Poco dopo, è stato ripreso perchè si era alzato in piedi.

La regia stacca le immagini, ma il cellulare si vede: ecco la foto

La discussione attorno al tavolo de La vita in diretta è andata avanti scorrendo le immagini delle esibizioni di Paola Barale, su cui si è commentato che forse le attese verso di lei erano troppo alte. I commenti nei confronti di Rosanna Banfi sono stati entusiasti, così come del resto quelli nei confronti di Luisella Costamagna, anche lei presente in studio.

Proprio quando la regia è tornata in studio dopo la carrellata di immagini riguardante le esibizioni del dancing-show di Rai 1, si è visto un insolito Alberto Matano che rimprovera il giudice di Ballando con le Stelle per l’ennesima volta: “Basta con il telefono! Già l’altra seria mi hai rubato il mio“. A cosa si riferiva il conduttore?

Questo è uno dei fotogrammi in cui si vede Gullermo Mariotto che cerca di nascondere il cellulare:

Per vedere la puntata di La vita in diretta in cui Alberto Matano rimprovera in diretta il giudice di Ballando con le Stelle, clicca qui (dal minuto 01:05:00 circa si parla del dancing-show di Milly Carlucci).