Vuoi vendere capi usati su Vinted? Il trucco infallibile che vi farà guadagnare

Arriva il trucco originale e segreto che vi farà vendere il più possibile i vostri capi usati e di seconda mano sul noto sito e-commerce Vinted

Da alcuni anni, nel panorama generale del web e dell’e-commerce, è spuntato un sito che permette di vendere e di acquistare capi di abbigliamento di seconda mano in maniera piuttosto semplice e veloce.

Si tratta di Vinted, sito web che sta avendo riscontri importanti e vincenti ormai da tempo, anche grazie ad un’imponente campagna pubblicitaria. Nato come sito per acquisti e scambi sull’abbigliamento, tale servizio si è ingrandito a dismisura.

Su Vinted infatti si possono proporre o acquistare anche articoli per la casa, videogiochi, strumenti di passatempo, libri e oggettistica per animali domestici. Insomma un vero e proprio store on-line conveniente e basato sull’usato.

Come vendere più facilmente su Vinted: non sottovalutate la sezione ‘Giochi’

Acquistare su Vinted è facile e veloce, vista l’applicazione basata proprio sulla compravendita sicura e senza costi aggiuntivi. Ma il difficile sta nel riuscire a vendere capi ed accessori che si propongono sul sito di e-commerce.

Il portale Gossiplive ha però svelato di recente un trucco, forse non conosciuto da molti, per avere maggiori interazioni e rendere i propri oggetti in vendita più visibili e soprattutto appetibili su Vinted.

In molti utenti di Vinted sottovalutano infatti la sezione Forum dell’applicazione. Una parte dove ci si può presentare come venditori sicuri ed affidabili, recensire gli oggetti acquistati o in vendita, scambiare interazioni con gli altri utenti e molto altro.

Ma il consiglio è di recarsi nella sezione “Giochi per vendere meglio”. Una sorta di utility ludica per cercare di creare maggior traffico sul proprio carrello di vendita e ottenere, tramite algoritmo, una visibilità assoluta.

I giochi più frequenti sono, ad esempio, lo scambio di visualizzazioni: io visualizzo 10 volte il tuo articolo, tu ricambi con lo stesso numero di visualizzazioni sul mio. In questo modo l’algoritmo della piattaforma registrerà un interesse sempre maggiore verso l’articolo che in tanti stanno visualizzando.

E non finisce qui: su Vinted c’è il gioco dello scambio cuori (inserendo un articolo tra i preferiti), il chiedi info o anche lo scambio del segui. Tutti metodi per ottenere visualizzazioni ad alti livelli e vendere più facilmente il capo proposto.