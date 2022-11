Tommaso Stanzani è solo un ricordo: per Zorzi arriva un nuovo amore

Che l’amore tra Tommaso Stanzani e Zorzi fosse naufragato era ben noto, ma adesso spunta un nuovo amore all’orizzonte

Non c’è speranza nel cuore di chi sperava un ritorno di fiamma perché sembrerebbe che l’influencer milanese stia navigando per altri porti. Dopo il passionale bacio in discoteca, adesso spunta un altro uomo.

Nessuno dei due ha mai ufficializzato la rottura, ma ci hanno pensato i gesti a parlare per loro, nonché le nuove frequentazioni. Inizialmente è stato avvistato Tommaso Zorzi in una discoteca baciare un altro ragazzo, con una certa passionalità, poi è stato il turno di Stanzani che, tramite alcune stories, ha fatto intendere di star vedendo un altro ballerino -nonostante abbia provato ad occultare le prove- adesso c’è un nuovo indizio schiacciante da parte dell’influencer milanese.

Ancora una volta, le segnalazioni arrivano a Deianira Marzano che si è limitata a riportare quanto è arrivato nei suoi direct senza spingersi oltre non avendo conferme in prima persona. Tutto quanto è giunto alla sua conoscenza, l’ha condiviso con gli altri follower per metterli a conoscenza.

Tommaso Zorzi avvistato con un altro: chi è lui?

Sulle sue Instagram stories, Deianira Marzano ha condiviso foto e video che ritraggono Tommaso Zorzi in compagnia di alcuni amici, ma uno su tutti ha fatto alzare il sopracciglio ai tanti follower dell’influencer milanese ed hanno chiesto supporto proprio alla gossippara del web. In particolare, un utente segnala: “Storia poi casualmente cancellata, mentre canta e gli ‘massaggia” le spalle'”. Deianira Marzano ha poi commentato: “Non seguo molto, ma mi sono arrivati parecchi messaggi ultimamente”. In seguito, è arrivata un’altra segnalazione che aggiunge dettagli alla faccenda.

Un altro utente seguace della gossipara del web, ha ammesso tra i suoi direct: “Confermo, si chiama Walter. Erano insieme all’Ikea qualche giorno fa”. Difficile pensare che i due si frequentino da un po’ e che stiano pensando ad arredare casa insieme, sarebbe indubbiamente un passo importante per l’influencer milanese che ha dimostrato la difficoltà di attaccarsi solennemente a qualcuno. Nuovo amore all’orizzonte? A Tommaso Zorzi piace il divertimento, questo è assodato, chissà che non sia arrivato quello giusto.