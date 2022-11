“Non devi toccare la mia famiglia”, bufera tra ex di Temptation Island: c’entra un gieffino – FOTO

Un intreccio di reality, tra Temptation Island e GF Vip che ha portato un caos non indifferente a partire da un’uscita infelice

L’uscita infelice di Luciano Punzo è nota a tutti, ancor più la difesa da parte della sua ex fidanzata. Dopo le parole all’interno della casa di Cinecittà, sul web si è scatenata la bufera, ad intervenire è un altro ex.

Nei giorni scorsi, all’interno della casa del GF Vip c’è stata una dichiarazione da parte di Luciano Punzo che ha fatto discutere non poco. L’ex tentatore ha ammesso: “Mi hanno insegnato che le cose rotte vanno aggiustate, oggi sono tutti bravi a cambiare la ragazza, ma io ho altri esempi. Ricordo altri tempi, ovvero quando l’uomo picchiava la donna. Mio bisnonno picchiava la mia bisnonna ma a lei stava bene, diceva ‘lui è il mio uomo’. Io sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”.

Prontamente ha risposto la sua ex ragazza, Manuela Carriero che l’ha difeso a spada tratta: “Se si ascolta il discorso che sta facendo parlava delle relazioni moderne, parlava dell’impegno nel salvare i rapporti che oggi, rispetto ad un tempo, non c’è più. Non so perché abbia scelto di fare un esempio così infelice, dal quale peraltro si dissocia perché dice “ io non voglio una cosa così “. Ma posso assicurare, per esperienza personale, che Luciano NON giustifica assolutamente la violenza di alcun genere ne tantomeno è un violento. È una persona buona e amorevole con tutti, lo è stato con me ed è molto rispettoso di tutte le donne della sua famiglia che adora. La critica che gli si può fare è che non sempre si esprime correttamente, enfatizza eccessivamente i concetti e quindi viene spesso frainteso. Ma non è una persona che giustifica o inneggia alla violenza, questo NO”.

Uscita infelice di Luciano Punzo: interviene Stefano Sirena

Manuela Carriero non ha perso tempo a lanciare una frecciatina al suo ex Stefano Sirena: “È facile parlare di lui perché ora è in TV. Tra le persone che lo giudicano da sempre c’è un ‘uomo’ che una volta, parlando di tradimenti, mi ha risposto: ‘Alla fine non se né la prima né l’ultima ad essere stata tradita. Sai quante corna ha fatto mio nonno a mia nonna? Le non l’ha mai lasciato’. Il bue che dice cornuta all’asino”.

Di tutta risposta, Stefano Sirena si è sentito toccato nell’orgoglio: “Poveretta che sei. Io non parlo mai di cose intime, tu continui a mettere in mezzo cose che non devi toccare, come la mia famiglia. I miei nonni hanno 85 anni, non hai altro di cui parlare. Sai solo subire, erano meglio le mie corna di tutto quello che subisci ora. Non hai un briciolo di carattere, sei una donna senza identità”.