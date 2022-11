Sanremo 2023, svelato il nome dei super-ospiti: “Sì, penso proprio di sì”

È stato svelato il nome dei super-ospiti di Sanremo 2023? Ecco cosa ha detto il leader di una band musicale americana durante gli MTV Video Music Awards.

Dopo pochi giorni dall’annuncio dei primi finalisti di Sanremo Giovani, ha iniziato a girare nel web una lista di 32 nomi di cantanti che avrebbero inviato la loro canzone ad Amadeus per essere ammessi a Sanremo 2023. Ci sono state subito delle reazioni importanti da parte dei nomi presenti nella lista, cominciando da Biagio Antonacci.

Il cantante di Quanto tempo e ancora ha spiegato che Sanremo 2023 segnerà un anniversario molto importante per lui. Il momento è molto delicato, e quindi non se l’è sentita di calcare il palco dell’Ariston, neanche in veste di ospite. Poco dopo, un altro Big della musica italiana presente nella lista dei 32 nomi ha smentito la sua presenza.

Sanremo 2023, chi sono i super-ospiti: l’intervista su MTV

Secondo le indiscrezioni, Fedez si sarebbe candidato per Sanremo insieme a Rosa Chemical. Il marito della Ferragni, però, ha voluto smentire personalmente la circostanza, spiegandone il motivo. Il Festival della canzone sarà uno dei momenti più importanti della carriera di Chiara, che finalmente coronerà il suo sogno di essere presentatrice.

Fedez non vuole quindi togliergli visibilità, anche se è consapevole che in passato ci sono state delle mogli o fidanzate alla conduzione. Il rapper avrebbe però spiegato di avere il desiderio portare a Sanremo una canzone che “è una bomba“, ma come ospite. Il titolo sarebbe Crisi di stato e dovrebbe essere una canzone d’amore per Chiara Ferragni.

“Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando”: chi sono i super-ospiti

Non è Fedez il nome dei super-ospiti di Sanremo 2023 che praticamente ha visto la conferma nella giornata del 14 novembre. L’Ansa riporta le parole di Ryan Tedder, il co-fondatore del gruppo musicale One Republic insieme al batterista Zach Filkins. Durante la cerimonia degli MTV Video Music Awards a Düsseldorf, la band ha fatto un annuncio.

Gli One Republic hanno fissato per il momento tre concerti in Italia a luglio 2023: saranno a Roma, Napoli e Mantova. A quanto pare, però, sono intenzionati a fare almeno un’altra tappa in Liguria all’inizio del prossimo anno. Il leader degli One Republic, infatti, ha confessato che stanno negoziando con l’etichetta discografica la presenza a Sanremo.

Nel video qui sotto, Gianni Morandi inizia il conto alla rovescia per l’inizio di Sanremo 2023, dove sarà co-conduttore insieme ad Amadeus: