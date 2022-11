Nuova liaison per il concorrente del GF Vip: l’indiscrezione conferma tutto

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato pizzicato ad una serata, in compagnia di un nuovo partner: si consola così dopo le delusioni d’amore?

Il Grande Fratello Vip è una vetrina per molti, soprattutto per i personaggi che sono in rampa di lancio nel mondo dello spettacolo, o per coloro che vivono un periodo di magra dal punto di vista lavorativo o di popolarità.

Lo è stata anche per un ex concorrente molto stimato ma che, proprio grazie al GF Vip, è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare al 100%. Non a caso dopo tale partecipazione è divenuto un volto importante di diversi programmi televisivi.

Stiamo parlando di Tommaso Zorzi. Influencer, conduttore e personaggio TV molto apprezzato per la sua spontaneità caratteriale e per la professionalità con cui approccia diverse situazioni.

Zorzi, dopo aver vinto la quinta edizione del GF Vip, si è lanciato in diversi progetti, come la conduzione di Drag Race Italia e di Tailor Made, diventando così volto fisso di Real Time. Ma anche la sua situazione sentimentale ha fatto parlare di sé, visto la recente rottura con il ballerino Tommaso Stanzani.

L’indiscrezione di Deianira Marzano: nuovo partner per Tommaso Zorzi? Pizzicato in discoteca…

Tommaso Zorzi dunque è di nuovo single. Un peccato, visto che la coppia formata con Stanzani era balzata in cima alle cronache di gossip anche per il bellissimo feeling che c’era tra i due giovani.

Ma questa solitudine potrebbe durare molto poco. Almeno secondo il rumors lanciato su Pipiol Tv dalla giornalista Deianira Marzano. Quest’ultima ha fatto sapere che Zorzi si starebbe consolando tra le braccia di un nuovo partner, di nome Walter.

L’ex vincitore del GF Vip era stato già pizzicato in discoteca in compagnia di un altro uomo, con tanto di presunto bacio in pubblico. Ma pare non si tratti del suddetto Walter, come ammesso dalla Marzano.

“Tommaso Zorzi dopo il ballerino Tommaso Stanzani ha un nuovo amore? Sembrerebbe di sì. Molti gli indizi social, raccontanti nel dettaglio da un utente Twitter in particolare, porterebbero a un nome… Walter. Sembrerebbe che mercoledì 9 novembre l’ex vincitore del Grande Fratello Vip abbia iniziato a seguire su Instagram il ragazzo, tale Walter, e che da quel momento pare non abbia fatto altro che frequentarlo in giro per locali. Anche Deianira Marzano sui suoi social ha pubblicato un filmato che ritrae Zorzi in compagnia di Walter e, oltre a questo, dichiara di aver ricevuto decine di segnalazioni che confermano l’inizio di questo nuovo amore”.