Nintendo Switch, rivoluzione dello store: tanti giochi a meno di 3 euro

Il Black Friday si avvicina e per la Nintendo Switch si gioca in anticipo sullo store con tantissimi giochi in offerta

A meno di 3 euro tantissimi titoli per l’amatissima console nelle varie versioni. Lo store offre una serie di giochi a prezzi stracciati in occasione del Black Friday: i fan sono impazziti e hanno cominciato a fare acquisti folli.

Tra poco più di una settimana avrà inizio il Black Friday 2022. Alcune aziende, tuttavia, hanno giocato d’anticipo proponendo già delle offerte da paura, ancor più per coloro che agiscono online. Nel mondo dei videogiochi, Nintendo sta monopolizzando la scena con offerte stracciate sul Nintendo Store con giochi addirittura a meno di 3 euro per la Nintendo Switch.

Sullo store online, infatti, sarà possibile accedere ad un mondo di offerte proposte per la console con sconti folli. Alcuni dei titoli sono stati messi al di sotto di 3 euro, quasi costringendo gli appassionati dei videogiochi a non poterne fare a meno: occasioni che non si ripresentano cui non si può affatto rinunciare. Tutti titoli, tra l’altro, molto in auge e con grande richiesta che sono stati immediatamente presi d’assalto.

Nintendo Switch, tutte le offerte dello store online

Sono tantissimi i titoli in sconto, tra questi c’è il videogioco Worms Rumble ad un prezzo scontato di soli 1,49 euro, ma anche Down in Bermuda, Crash Drive 3, Overlanders, a 0,99 euro. Guardando a prezzi più alti, ma ugualmente stracciati, ci sono LEGO Jurassic World e LEGO Marvel Super Heroes 2 disponibili rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro al momento. È giusto far presente che le offerte variano giorno dopo giorno, se non di ora in ora per alcuni titoli specifici, pertanto sarebbe consono affrettarsi per accaparrarsi i giochi al miglior prezzo.

Una delle saghe di videogiochi più apprezzate tra gli appassionati è in offerta sullo store Nintendo: Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle, in particolare, è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 53,99 euro. Un prezzo che sembrerebbe essere elevato ad occhi meno esperti, ma è d’uopo ricordare che parte dai 119,99 euro di listino. Sempre per quanto riguarda questa saga di videogames, è disponibile anche Assassin’s Creed The Ezio Collection ad un prezzo scontato di 24,99 euro.