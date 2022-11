Mediaset Infinity, super sconto: come usufruirne immediatamente. La promozione può essere davvero interessante per tutti gli utenti

Nei giorni del Black Friday la piattaforma di streaming di Mediaset ha deciso di proporre Infinity +, con tutta la sua vastissima offerta di canali, ad un prezzo davvero scontato.

Siamo arrivati ai caldissimi giorni del Black Friday. Le promozioni fioccano sotto tutti i punti di vista. Gli utenti possono usufruire di alcune offerte interessanti anche dal punto di vista televisivo. Stiamo parlando del mondo di Mediaset Infinity+. La piattaforma streaming della tv privata per eccellenza ha pronte delle soluzioni molto vantaggiose per i propri clienti.

Al di là di prezzi completamente straccati è stata introdotta anche la prova gratuita di 30 giorni per tutti. La nuova promozione, che trovate sul sito di Mediaset Infinity, è valida fino al 28 novembre 2022, salvo novità ed estensioni dell’ultimo minuto.

La prova gratuita prevede i seguenti canali compresi nel pacchetto: MGM – Metro Goldwyn Mayer, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play, Juventus TV, CineComico, CineAutore, CineBmovie e CineDark.

Mediaset Infinity, in arrivo una grande offerta per il Black Friday: come sottoscriverla

La promozione del Black Friday è davvero vantaggiosa per il mondo di Infinity+.

Il costo è stato messo in offerta a soli 7,99 euro al mese, dopo i primi 30 giorni. Nel pacchetto sono compresi davvero una vasta scelta di film, serie TV, cartoni animati, più il vasto mondo dello sport. Le partite della UEFA Champions League sono il fiore all’occhiello del gruppo milanese. I match sono visibili in streaming senza costi aggiuntivi.

Come sottolineato, per rendere attiva la promozione di Infinity+ con lo sconto del Black Friday, sarà sufficiente connettersi al sito di riferimento. Se si è già registrati sulla piattaforma, si deve accedere alla propria Area Utente, selezionare “I tuoi Piani” e scegliere tra le varie opzioni disponibili. Dopo di che si può procedere alla sezione dedicata al metodo di pagamento. Restano ancora due settimane per completare l’opera e sposare le promozioni in offerta.