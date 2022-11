Isola dei Famosi, adesso è ufficiale: Mediaset ha deciso

Da anni, ormai, dopo il Grande Fratello VIP c’è grande attesa per l’Isola dei Famosi: finalmente Mediaset si è pronunciata sul reality

Dopo aver annunciato il ritorno di Temptation Island, dalla rete del Biscione si sono pronunciati anche per il reality show in diretta dall’Honduras. Ecco tutte le novità che riguardano la trasmissione di Canale 5.

Sul fatto che l’Isola dei Famosi torni, non vi è alcun dubbio, ed è dalla formazione degli scorsi palinsesti Mediaset che si parla della primavera. Come giustamente sollevato dall’opinione pubblica, cosa vuol dire primavera? Siamo abituati a vedere Ilary Blasi in studio a poche settimane di distanza da Alfonso Signorini che spegne le luci di casa del GF Vip insieme al vincitore e, quest’anno, la fine è prevista per metà marzo.

A dare una data più o meno certa per l’inizio del reality show dall’Honduras è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia che scrive: “Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’allungamento del Grande Fratello Vip (covid permettendo, verrebbe da dire) e l’arrivo in primavera della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non ha però fornito indicazioni precise, si starebbe lavorando a una finale del reality condotto da Alfonso Signorini a fine marzo, quindi con ulteriore avanzamento in palinsesto. A seguire dalla prima settimana di aprile il debutto del programma guidato da Ilary Blasi con il solito raddoppio settimanale”.

Ilary Blasi torna in scena con l’Isola dei Famosi: quando è previsto il debutto

Ilary Blasi tornerà al timone del reality show in diretta dall’Honduras che, come gli anni scorsi, avrà un doppio appuntamento il lunedì ed il giovedì. Sarà curioso capire se, anche quest’edizione, sarà in condivisione con l’edizione spagnola Supervivientes e, perciò, bisognerà riadattare il format alla mancata diretta, ma alle registrazioni della stessa.

Nel frattempo, come scrive Oggi, la produzione ha già avviato i casting per la prossima edizione che potrebbe avere inizio, orientativamente, tra il 3 ed il 6 aprile 2023. C’è da scoprire anche chi ci sarà in Honduras con i naufraghi e in studio al fianco della conduttrice nel ruolo di opinionisti.