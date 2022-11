“Sarebbe il momento giusto”: icona della musica italiana si appresta a dare l’addio

Una icona della musica italiana sarebbe pronta a dire addio alla scena. Infatti per lei questo è il momento giusto: le sue parole.

Sono tantissime tantissime le icone della musica italiana che in questi anni ci hanno fatto ballare e cantare a squarciagola. Tra queste ce n’è una pronta a dire addio alla scena musicale: le sue parole gelano gli appassionati.

In questi giorni è uscita una lunga intervista ad una icona della musica italiana, che avrebbe confessato di essere pronta a dire addio alle scene. La cantante in questione è Donatella Rettore che ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Gente. Nell’ultimo numero uscito in edicola qualche giorno fa, la cantante ha ripercorso un po’ la sua carriera, parlando anche del suo privato, non nascondendo, alla fine, di non escludere il ritiro dalle scene musicali. Infatti sul magazine si legge: “Sono ancora in vetta, sarebbe perciò il momento giusto per lasciare“.

La cantante ha poi continuato: “Chimica, la canzone che ho portato a Sanremo con Ditonellapiaga, ha vinto il disco di platino, e in estate sono stata in vetta alle classifiche con “Faccio da me” in coppia con Tancredi“. Per l’artista infatti è un bene quando si molla tutto nonostante tu sia al top. Ma Donatella ha avuto modo di parlare anche della sua vita privata. Infatti l’artista ha ammesso di non avere più rimpianti per il fatto di non essere riuscita a diventare mamma, raccontando di averci provato in tutti i modi.

L’icona dice addio alla musica: Donatella Rettore si racconta

Come anticipato, nel corso dell’intervista Donatella Rettore ha parlato anche della sua vita personale. La cantante ha raccontato di non aver più rimpianti sul fatto di non essere riuscita a diventare madre. Infatti sulle pagine di Gente si legge: “Ho tentato la fecondazione assistita, con le punture di ormoni, ma nulla, e la vita dell’adozione era troppo complicata dal punto di vista burocratico“. Inoltre la cantante ha ammesso di trattare i suoi fan come dei figli, proprio standogli sempre vicino con dei messaggi tramite social.

Parlando, invece, del tumore al seno che l’ha colpita qualche anno fa, si è detta fortunata per averlo scoperto in tempo, non nascondendo però di sentirsi molto cambiata. Infatti ai microfoni del settimanale ha raccontato: “Scoprire di essere malata è stato uno choc e la prima cosa che ho pensato è stata che non avrei potuto lasciare Claudio e i nostri amati cani che per me sono come degli angeli“. In conclusione la Rettore ha parlato anche dell’indimenticabile Lucio Dalla, che ad oggi lo considera ancora un suo mentore.