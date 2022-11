GF Vip 7, la tragedia di Antonino e Belen viene rivelata: nessuno lo sapeva – VIDEO

Nessuno aveva mai accennato alla tragedia che hanno attraversato Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez e che gli ha fatto venire la voglia di avere Luna Marì. Ecco cosa è stato rivelato durante il GF Vip 7.

Già da quando era iniziato a circolare il nome di Antonino Spinalbese come probabile concorrente del GF Vip 7, era subito esploso il gossip riguardo l’ipotetica contrarietà di Belen Rodriguez alla presenza del suo ex nella casa più spiata d’Italia. Poco prima dell’inizio della trasmissione, si era anche diffusa la notizia di una presunta diffida di Belen.

La showgirl sembrerebbe aver infatti chiesto ad Antonino di non nominarla durante la sua presenza all’interno del Grande Fratello. Allo stesso modo, sembrerebbe che Belen non gradisca neanche che si parli della sua passata relazione. Inizialmente, in effetti, Antonino era sembrato abbastanza “abbottonato” riguardo il suo passato sentimentale.

GF Vip 7, Antonino rivela la tragedia passata con Belen

Lentamente, però, stanno iniziando ad emergere alcuni dettagli mai raccontati prima riguardo la relazione fra Antonino e Belen, che secondo il racconto dell’ex parrucchiere sarebbe durata circa due anni. Spinalbese ha infatti spiegato che si sarebbero lasciati il giorno dopo la nascita di Luna Marì, ricordando che a dicembre sarà passato già un anno.

Antonino ha inizialmente definito la sua ex “miss gossip“, aggiungendo che è difficile nella sua situazione mantenere un po’ di riservatezza. Ha rivelato di averla incontrata per la prima volta quando faceva il parrucchiere da Coppola ed era andato a casa sua per un servizio a domicilio, fermandosi poi anche per una cena insieme ad altre persone.

“Si è presentata con il test ed ho pensato che non lo volesse”

Antonino ha anche lasciato intendere di non avere forse un buon rapporto con il padre ed il fratello di Belen. Questo lo si sarebbe capito sia dagli scambi con Edoardo, sia quando si è detto sorpreso che finalmente c’era un padre a cui piaceva, riferendosi però a Giaele. Il 14 novembre sarebbe emerso anche un delicato retroscena riguardo la nascita di Luna Marì.

La showgirl de Le Iene sarebbe rimasta incinta di Luna Marì volontariamente. Poco prima, infatti, aveva avuto un aborto spontaneo che aveva cambiato tutto fra lei ed Antonino. Il gieffino infatti ha raccontato all’interno del GF Vip 7: “Dentro di noi è scattata la voglia“. All’inizio l’ex parrucchiere pensava che Belen non voleva un figlio insieme a lui.

Nel video qui sotto Antonino rivela a Oriana ed Alberto quando è finita con Belen, lasciando intendere che potrebbe esserci qualche retroscena rispetto alle date: