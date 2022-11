GF Vip 7, la casa più spiata d’Italia verrà demolita: ormai è tutto deciso – FOTO

La casa del GF Vip 7 verrà demolita subito dopo la fine del reality show più seguito d’Italia. Ecco l’incredibile rivelazione e cosa succederà il prossimo anno alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Era stato il capo progetto del GF Vip, Andrea Palazzo, a svelare alcuni retroscena riguardo il nuovo arredamento di questa edizione del reality show intervenendo a Casa Chi. L’estensione della casa è passata da 1.830 a 2.130 metri quadri, con una piscina molto più grande e all’aperto. Un open space di oltre 1.400 metri quadri definisce la zona giorno.

Si è inoltre pensato di fare l’uso della cromoterapia. Le diverse aree della casa hanno un infatti dei colori diversi in base alla destinazione d’uso. Come ogni anno, sono state create anche delle stanze segrete che avranno diversi ruoli. Lo si è visto ad esempio durante Halloween, quando hanno chiamato i vipponi a cercare il “ragno d’oro”.

GF Vip 7, ormai è certo: la casa verrà demolita

Da circa vent’anni il Grande Fratello si svolge a Cinecittà, nella capitale. Secondo quanto rivela www.davidemaggio.it, però, questa edizione potrebbe essere l’ultima prima di un grande cambiamento. La casa più spiata d’Italia sarebbe già pronta per essere smantellata, e sembra proprio sicuro che gli spazi non saranno più disponibili per il prossimo anno.

Bisogna precisare che i motivi della demolizione programmata della casa del GF Vip 7 non segneranno la fine del reality show su cui Mediaset sembra continuare ad investire la parte più importante del suo budget. Gli spazi su cui veniva costruita la casa erano in affitto, ed a quanto pare non ci sarebbe più la possibilità di rinnovare il contratto.

L’ipotesi: il Grande Fratello si trasferirà molto presto a Milano?

Per il GF Vip 8, dunque, Mediaset potrebbe individuare un altro spazio all’interno di Cinecittà. L’edizione di questo anno del reality show, però, ha evidenziato tutti i limiti di un format che sente l’esigenza di essere rinnovato. Ecco dunque che il mancato rinnovo del contratto di affitto potrebbe fornire un’occasione unica a Canale 5 di rivoluzionarsi.

Su www.davidemaggio.it si legge la proposta di trasferire la casa del Grande Fratello a Milano. Sarebbe già stato individuato un capannone all’interno dei prestigiosi studi Mediaset di Cologno Monzese, dove un tempo veniva registrata Buona Domenica. L’unico inconveniente potrebbe essere la presenza di Endemol all’interno della sede del Biscione.

Ecco alcune immagini della casa del GF Vip 7 prima dell’arrivo dei vipponi:

Qui sotto alcune immagini che stanno spopolando sul web. Dopo aver avuto la conferma della positività al Covid di Pamela Prati, il pubblico del GF Vip 7 ha voluto sdrammatizzare riproponendo tutti gli abbracci ed i baci che la diva si è scambiata dopo l’eliminazione dal reality show: