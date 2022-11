G20, Lavrov ricoverato in ospedale, ma Mosca smentisce: “Fake news”

È mistero sulla vicenda che ha visto protagonista il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Secondo i rumors sarebbe stato portato all’ospedale Sanglah a causa di un problema cardiaco al suo arrivo al vertice a Bali per il G20. La notizia è stata riportata dall‘AP, citando autorità indonesiane.

La vicenda è stata però smentita dalla portavoce del Ministero russo Maria Zakharova, che ha bollato la notizia come fake news. “Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità”, ha scritto su Telegram, aggiungendo che i giornalisti occidentali devono essere “più corretti”.

Zakharova: “Anche di Putin si dice da 10 anni che è malato”

Nel video diffuso per smentire la notizia del ricovero in ospedale, Lavrov è ripreso sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e pantaloncini mentre pare che sia al lavoro. “Anche del nostro presidente si dice da dieci anni che è malato”.

Lavrov ha aggiunto che sta lavorando a due discorsi che terrà domani al G20 e ha mandato “un saluto a tutti”.