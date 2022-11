Fate attenzione ai vostri smartphone: queste app vi rovinano davvero

Esistono delle applicazioni che rischiano di mettere a repentaglio il vostro smartphone. Infatti queste contengono malware: quali sono.

Sono diverse le applicazioni che si nascondono all’interno del Play Store e che potrebbero mettere in serio pericolo il vostro smartphone. In rete è spuntata una lista completa su quali app dovrete assolutamente evitare.

Nonostante nell’ultimo anno Google Play Store abbia rafforzato i controlli sulla sicurezza presente nel negozio digitale, continuano ad esserci numerosi pericoli per il sistema operativo Android. Infatti i malintenzionati trovano sempre nuovi metodi per portare contenuti maligni all’interno degli smartphone degli ignari utenti. A lanciare il nuovo allarme ci hanno pensato i ricercatori del portale ThreatFabric. L’azienda si occupa principalmente di sicurezza informatica. Secondo i ricercatori alcune applicazioni all’apparenza innocue, scaricate complessivamente più di 300mila volte, avrebbero nascosto al proprio interno un virus.

Questo trojan è in grado di sottrarre informazioni personali e bancarie, comprese le chiavi per l’autenticazione a due fattori. Queste applicazioni utilizzano un metodo ingegnoso per non essere riconosciute come malevole dagli scan di Google. Infatti per aggirare i sistemi di controllo queste applicazioni si presentano come come scanner di codici QR o documenti PDF, assistenti per il fitness o addirittura “portafogli” per le criptovalute. Così facendo questo trojan riesce ad eludere i sistemi di sicurezza di Google.

Smartphone, dite addio a queste applicazioni: potrebbero contenere virus

Questo ultimo malware si nasconde all’interno di alcune applicazioni per poi attaccare i sistemi Android. Quando l’utente installerà queste app, il contenuto si rivelerà dannoso solamente in un secondo momento quando chiederà un aggiornamento da terze parti. l team di ThreatFabric ha rilevato la differenza tra prima e dopo l’aggiornamento nelle autorizzazioni concesse e nel codice stesso delle app. Inoltre l’inganno è talmente astuto che dopo aver introdotto il trojan le applicazioni funzioneranno normalmente. Andiamo quindi a vedere di seguito tutte le applicazioni da non scaricare:

art.photo.editor.best.hot;

bedtime.reminder.lite.sleep;

com.am.i.the.best.friends.hh;

com.appodeal.test;

com.beauty.mirror.lite;

com.bedtimehelper.android;

com.bkkmaster.android;

com.calculator.game;

com.card.life;

com.cartoon.camera.pro.android;

com.code.identifier.android;

com.code.recognizer.android;

com.color.spy.game;

com.cute.kittens.puzzlegame.android;

com.cute.love.test.android;

com.daily.wonderfull.moment;

com.dailycostmaster.android;

com.dangerous.writing.note;

com.data.securite.data;

com.days.daysmatter365.android;

com.days.remind.calendar;

com.detector.noise.tool;

com.dodge.emoji.game;

com.dog.bark.picture.puzzle;

com.drink.water.remind.you;

com.ezzz.fan.sleep.noise;

com.fake.call.girlfriend.prank2019;

com.fakecaller.android;

com.fake.caller.plus;

com.false.location;

com.fancy.lovetest.android;

com.fast.code.scanner.nmd;

com.filemanagerkilopro.android;

com.filemanagerupro.android;

com.filemanageryo.android;

com.filemanagerzeropro.android;

com.find.difference.detective.little;

com.find.you.lover.test;

com.frame.easy.phone;

com.frank.video.call.lite;

com.free.code.scanner.nmd;

com.free.lucky.prediction.test;

com.funny.lie.truth.detector;

com.funny.word.game.english;

com.game.color.hunter;

com.ice.survival.berg;

com.idays.dayscounter.android;

com.important.days.matter;

com.instanomo.android;

com.isleep.cycleclock.android;

com.led.color.light.rolling;

com.lite.fake.gps.location;

com.lovetest.plus.android;

com.love.yourself.women;

com.lucky.charm.text;

com.lucky.destiny.teller;

com.magnifying.glass.tool;

com.math.braingame.puzzle.riddle;

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame;

com.math.puzzles.riddle.braingame;

com.multiple.scanner.plus.nmd;

com.my.big.days.counter;

com.my.constellation.love.work;

com.my.pocker.mobile.mirror;

com.nanny.tool.data;

com.nice.mobile.mirror.hd;

com.nomophotoeditor.android;

com.non.stop.writing;

com.phone.lite.frame;

com.phone.mirror.pro;

com.pocker.pro.mobile.mirror;

com.prank.call.fake.ring;

com.phonecallmaker.android;

com.pro.test.noise;

com.puzzle.cute.dog.android;

com.scan.code.tool;

com.simple.days.counter;

com.sleep.comfortable.sounds;

com.sleep.in.rain;

com.sleepassistantool.android;

com.sleeptimer.android;

com.smart.scanner.master.nmd;

com.test.find.your.love;

com.test.fortune.tester;

com.test.lover.match;

com.tiny.scanner.tool.nmd;

com.wmmaster.android;

com.word.fun.level.english;

good.lucky.is.coming.hh;

mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test;

newest.android.fake.location.changer;

nmd.andriod.better.calculator.plus;

nmd.andriod.mobile.calculator.master;

nmd.android.best.fortune.explorer;

nmd.android.better.fortune.signs;

nmd.android.clam.white.noise;

nmd.android.fake.incoming.call;

nmd.android.good.luck.everyday;

nmd.android.location.faker.master;

nmd.android.multiple.fortune.test;

nmd.android.scanner.master.plus;

nmd.android.test.what.suitable;

photo.editor.pro.magic;

pic.art.photo.studio.picture;

relax.ezzz.sleep.cradle;

super.lucky.magican.newest;

test.you.romantic.quize;

well.sleep.guard.relax;

your.best.lucky.master.test.new;

com.ssdk.test;

bedtime.reminder.lite.sleep;

com.frank.video.call.lite.pro.prank;

com.personal.fortune.text;

com.daily.best.suit.you;

com.false.call.trick.

Questa è la lista completa di tutte le applicazioni che l’utente dovrà evitare di scaricare sul proprio smartphone per non metterlo in pericolo.