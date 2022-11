Charlene di Monaco, spunta un dettaglio sconvolgente: tutti senza parole

Un nuovo dettaglio sconvolgente ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando di Charlene di Monaco che è tornata sulla scena: cos’è successo.

Charlene di Monaco è tornata a far discutere all’interno del principato. Infatti la moglie di Alberto ha mostrato un dettaglio sul collo che nessuno aveva mai visto prima: cosa sta succedendo nella rocca monegasca.

Ultimamente Charlene di Monaco sta facendo parlare di sé postando sui social le foto dei gemellini Jacques e Gabriella. Nonostante ciò la principessa monegasca non si fa vedere in pubblico dallo scorso ottobre e si dice che per rivederla dinanzi alle telecamere bisognerà aspettare il prossimo 19 novembre, ossia nel giorno della ricorrenza della Festa Nazionale di Montecarlo per rivederla. Malgrado questo suo isolamento la principessa sembrava sulla via della guarigione.

Infatti la grave infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie nel 2021, se non del tutto sconfitta, sta per scomparire. Il corpo della principessa ha risposto bene a tutte le terapie e alle cure riabilitative, tanto che le è permesso stare da sola coi figli. Diversi magazine da Neue Frau a Ici, hanno infatti rivelato come fosse vietato a Charlene restare da sola coi figli, appena tornata dal suo lungo isolamento in Sudafrica. Proprio questi sono stati mesi difficili per la principessa, con situazioni che hanno spinto Alberto a non affidare la crescita dei propri figli solamente alla principessa. Adesso però proprio lei ha mostrato un dettaglio inedito.

Charlene di Monaco, quel dettaglio inedito non sfugge ai fan: cos’è successo

In queste settimane gli osservatori reali iniziavano proprio a preoccuparsi per la sparizione di Charlene di Monaco dai radar della vita istituzionale della Rocca. Ancora una volta la moglie di Alberto ha sorpreso tutti ancora una volta apparendo al suo fianco a New York. Infatti l’occasione speciale è stata quella dei Princess Grace Awards, premi di 10mila dollari ciascuno donati a giovani talentuosi per avviare la loro carriera, patrocinati appunto dai reggenti monegaschi in ricordo di Grace Kelly.

Stavolta in pubblico sono apparsi Alberto e Charlene di Monaco sono apparsi sorridenti ed entusiasti di consegnare i riconoscimenti. Entrambi infatti sono apparsi sorridenti ed entusiasti di consegnare i riconoscimenti, in particolare la Principessa che ha mostrato un innegabile felicità. Con molte probabilità il merito è proprio del rarissimo gioiello che ha sfoggiato per la prima volta e che il prossimo anno sarà venduto all’asta. Infatti stiamo parlando di una collana di pietre preziose con al centro un diamante rosa lucente chiamato ‘Le Vie En Rose‘.